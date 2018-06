V novi sezoni tržaškega SSG-ja bo odmeval kulturni dvom

17. junij 2018 ob 12:06

Trst - MMC RTV SLO, STA

Slovensko stalno gledališče (SSG) v Trstu v novi sezoni odpira temo Kulturni dvom. Z besedno igro se navezujejo tako na Kulturni dom, v katerem domuje SSG in ga bodo v letu 2019 temeljito obnovili, kot na bistveno vprašanje o vlogi umetnosti v današnjem času.

V sezoni 2018/19 bodo podpisali pet produkcij.

Izpraševanje bistva umetnosti

V času velikih kriz se moramo po prepričanju umetniškega vodje gledališča Igorja Pisona nujno ukvarjati z izpraševanjem bistva umetnosti. "Naša stavba naj bo v prihajajoči sezoni dom dvoma oziroma 'kulturni dvom'," je zapisal v programskem listu.

Novo sezono bo 21. septembra odprl Hamlet Williama Shakespeara, "ikonsko besedilo, iz katerega črpa navdih vezna nit sezone". Besedilo v prevodu Ivana Cankarja bo na oder postavil Matjaž Farič, ki bo ubrano povezal tradicijo s sodobnostjo. Slovenski pisatelj bo v program vključen tudi s politično dramo Kralj na Betajnovi, s katero bo režiser Tomaž Gorkič prvič sodeloval s tržaškim gledališčem.

Slovenska praizvedba zbadljive komedije

Režiser Dušan Mlakar se bo v tržaško gledališče vrnil s slovensko praizvedbo zbadljive komedije Videz vara Thomasa Bernharda, ki bo po navedbah SSG-ja "priložnost za občudovanje umetnosti dveh izkušenih igralcev" Vladimirja Jurce in Iva Bana. Premiera bo v Gorici, saj bo predstava uvrščena tudi v abonmajski program SSG za Gorico. Robert Waltl bo medtem oblikoval poteze jidiš humorja, ki jih ponuja komedija Goldbergove variacije madžarskega avtorja Georgeja Taborija.

Tržaška igralca Danijel Malalan in Patrizia Jurinčič bosta protagonista posebnega umetniškega izziva nove sezone SSG-ja, uprizoritve komornega off-Broadway muzikala Zadnjih pet let, ki ga bo podpisala goriška režiserka Jasmin Kovic. Glasbeno-gledališka predstava bo ustvarjena v koprodukciji s Slovenskim narodnim gledališčem (SNG) Nova Gorica v sodelovanju z Glasbeno matico.

V programu bodo tudi gostujoče predstave

Med gostujočimi predstavami, ki dopolnjujejo osnovni abonmajski program, je predstava Galeb Antona Pavloviča Čehova, uspešna uprizoritev SNG-ja Nova Gorica, ki jo je režiral Paolo Magelli. Tri velika gostovanja pa so nastala s podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine in bodo zaživela na odrih treh gledališč. V gledališču Nuovo Giovanni v Vidmu bo na sporedu plesna predstava nagrajenke Prešernovega sklada Valentine Turcu Smrt v Benetkah, ljubljanska Opera bo z diptihom Ksenija/Carmina burana gostovala v Kulturnem domu v Trstu, tretje gostovanje v sklopu projekta pa je koncert Perpetuum Jazzile v gledališču Verdi v Gorici.

Sodobna popkultura

Sezono upodablja mislec v okviru sodobne pop kulture. "Pop" bo tudi zasnova sezone, ki nagovarja zelo raznoliko občinstvo. S to sezono se Pison poslavlja od SSG-ja. Z mandatom do konca leta ga bo nasledil Tržačan Danijel Malalan. Upravni svet SSG-ja je sklenil, da bo jeseni objavil razpis za imenovanje novega umetniškega vodje, so še sporočili iz gledališča.

Nagrada Primorskega dnevnika 2018

Na petkovi predstavitvi repertoarja je gledališče podelilo tudi nagrado Primorskega dnevnika 2018. Goriško in tržaško občinstvo ter komisijo novinarjev in sodelavcev Primorskega dnevnika je prepričala komedija Carla Goldonija Barufe, ki jo je priredil Predrag Lucić, režiral Vito Taufer, nastala pa je v koprodukciji SSG-ja, SNG-ja Nova Gorica, Gledališča Koper in teatra INK iz Pulja.

N. Š.