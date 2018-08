Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Na zidu so vidne štiri človeške figure z zaprtimi očmi, med katerimi lezeta kači. Foto: EPA Zid z reliefi je bil pred 3800 leti del vhoda v obredno dvorano. Foto: EPA Na arheološkem najdišču starodavnega naselja Vichama prevladujejo hiše iz gline ter pokopališča. Foto: EPA Dodaj v

V Peruju našli 3800 let stare reliefe, nastale v obdobju hude suše

Dragoceni ostanki civilizacije Caral

18. avgust 2018 ob 13:31

Lima - MMC RTV SLO, STA

V Peruju so arheologi našli reliefe civilizacije Caral, ki velja za najstarejšo na območju Amerike. Gre za upodobitve kač oziroma vodnih božanstev, ki so jih pred 3.800 leti ustvarili, da bi v obdobju velike suše prosili za težko pričakovan dež in dobro uspevanje nove letine.

Najdbe so odkrili na arheološkem najdišču Vichama, ki leži 110 kilometrov severno od perujske prestolnice Lime. Izkopali so 2,8 metra dolg in meter visok ostanek zidu, na katerem so vidni reliefi štirih človeških glav z zaprtimi očmi, med katerimi lezeta kači. Ti stikata glavi nad nečim, kar arheologi interpretirajo kot antropomorfno podobo semena.

Kači predstavljata vodni božanstvi, ki namakata zemljo, da bi semena vzklila, je za časnik El Comercio povedala arheologinja Tatiana Aba. Ljudje iz Vichame naj bi podobe ustvarili v obdobju velike suše. Vodja izkopavanj Ruth Shady pravi, da so reliefe najverjetneje ustvarili ob koncu sušnega obdobja, ki je močno prizadelo območje. Temu pritrjujejo drugi najdeni reliefi, ki predstavljajo izčrpane in shujšane človeške figure. Strokovnjaki verjamejo, da gre za podobe, na katerih so takratni ljudje upodabljali težave, s katerimi so se spopadali zaradi podnebnih sprememb in posledičnega pomanjkanja vode, ki je hudo prizadelo njihovo poljedelstvo.

Nekdanje ribiško naselje

Vichama je bila najverjetneje ribiško naselje. Najden zid je izdelan iz na soncu sušene nežgane opeke, bil pa je del vhoda v obredno stavbo. Sicer pa na arheološkem najdišču prevladujejo hiše iz gline in pokopališča.

Starodavno mesto Vichama je bilo zgrajeno med letoma 3500 in 1800 pred našim štetjem, njegovi ostanki pa so danes eno od pomembnih arheoloških najdišč pred kratkim odkrite civilizacije Caral, znane tudi kot Norte Chico. Obsežno arheološko najdišče pokriva danes 60 hektarov, na tem območju pa je med letoma 2.600 in 2000 pr. n. št. živelo okoli 3.000 ljudi. Caral, ki je največje in najbolj raziskano naselje te civilizacije, so leta 2009 na Unescov seznam svetovne dediščine uvrstili kot najstarejše središče ameriških civilizacij. Arheologi območje raziskujejo od leta 2007.

Ena najpomembnejših arhitekturnih dediščin sveta

Civilizacija Caral je cvetela v času, ko so enega svojih vrhuncev doživljale Mezopotamija, stari Egipt in kitajska civilizacija. Ljudje caralske civilizacije – njeni začetki naj bi segali 5000 let v preteklost - so naseljevali perujsko dolino Supe in za seboj pustili izjemno arhitekturno dediščino, ki vključuje piramide in amfiteatre.

M. K.