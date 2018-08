V San Sebastianu bodo za življenjsko delo nagradili Dannyja DeVita

Nagrado bodo igralcu izročili 22. septembra

20. avgust 2018 ob 16:40

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Ameriški igralec Danny DeVito, ki je med drugim zaigral v filmih Dvojčka in Batmanova vrnitev, bo na mednarodnem filmskem festivalu v San Sebastianu nagrajen za življenjsko delo.

Na festivalu bodo prikazali tudi animirano družinsko pustolovščino Mala noga, kjer je DeVito svoj glas posodil jetiju. Nagrado bodo igralcu izročili 22. septembra.

Pet desetletij dolga raznolika kariera

Organizatorji festivala so zapisali, da se DeVito lahko pohvali s skoraj pet desetletij dolgo raznoliko kariero v gledališču, pri filmu in na televiziji, v kateri je vedno sodeloval z najvidnejšimi režiserji, med drugim s Timom Burtonom in Francisom Fordom Coppolo.

Nagrado donostia na festivalu od leta 1986 vsako leto podeljujejo vidnejšim osebnostim iz sveta filma kot priznanje za njihovo delo in kariero. Med dosedanjimi dobitniki so Gregory Peck, Robert De Niro, Bette Davis, Susan Sarandon in Meryl Streep.

Že 66. festival v San Sebastianu, najstarejši in najprestižnejši filmski festival v špansko govorečem svetu, se bo odvil med 21. in 29. septembrom.

V lasti ima produkcijsko hišo Jersey Films

DeVito je med drugim v 70. in 80. letih preteklega stoletja nastopil v vlogi sarkastičnega telefonista taksi službe v kultni seriji Taksi in v filmih, kot sta Nori profesor in Lov za zelenim diamantom. Med drugim smo ga lahko videli še v komediji Dvojčka, kjer je igral z Arnoldom Schwarzeneggerjem in kot Penguina v filmu Batman se vrača, za kar je prejel odlične kritike. Kot režiser se je preizkusil v filmih Vrzi mamo z vlaka in Hoffa. V lasti ima produkcijsko hišo Jersey Films, v kateri so posneli nekaj zelo odmevnih filmov, med njimi Šund, Erin Brokovich in Be Cool.

N. Š.