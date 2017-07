V tretje gre (spet) rado? Vrača se Pravi detektiv, igral bo Mahershala Ali.

Pri HBO-ju pravi scenarij in režiserja še iščejo

28. julij 2017 ob 12:09

Los Angeles - MMC RTV SLO

Dve leti po koncu "čudaške" druge sezone Pravega detektiva, ki ji ni uspelo ponoviti uspeha kritiško opevane prve, v javnost kapljajo novice o tretji.

Kot piše cehovski Variety, osrednji ustvarjalec Nic Pizzolatto sodeluje z Davidom Milchom (Deadwood), s katerim želita oživiti po drugi sezoni malce pozabljeno antološko krimiserijo. Potrjeno je že, da bo član zasedbe letošnji oskarjevec Mahershala Ali (zlati kipec je dobil za najboljšo stransko vlogo v Mesečini, predtem je bil odličen v vlogi lobista Remyja Dantona v Hiši iz kart), pri HBO-ju pa se še odločajo, katerega izmed morebitnih scenarijev izbrati in se že dogovarjajo s potencialnimi režiserji nove sezone.

Pravi detektiv je januarja 2014, ko je doživel premiero, postal pravi fenomen: poleg svežega koncepta, pri katerem je vsaka sezona zaokrožena miniserija in zgodba zase, hkrati pa se vsakič znova v celoti zamenja celotna igralska zasedba, so navdušile tako slednja s takrat še svežim oskarjevcem Matthewom McConaugheyjem in Woodyjem Harrelsonom na čelu kot režija Caryja Jojija Fukunage, filmska fotografija in tudi uvodna špica, za katero je izvirno glasbo prispeval T Bone Burnett. Serija okrutnih umorov v močvirski Louisiani, ki že dolgo ni bila videti tako temačna in prežeta z okultizmom, se je razrešila v napetem finalu, ki je še povečal pričakovanja za nadaljevanja. Deževale so nominacije in nagrade.

A druga sezona, v kateri so osrednje vloge prevzeli Colin Farrell, Rachel McAdams, Taylor Kitsch, Kelly Reilly in Vince Vaughn – da, zveneča imena so obetala –, je bila le bleda senca prve. Največ kritikov je letelo na za lase privlečeno zgodbo in dialoge, so pa številni pohvalili nekatere izmed igralcev, fotografijo in prepričljive akcijske prizore.

Casey Bloys z HBO-ja je že lansko poletje potrdil načrte za snemanje tretje sezone, a dodal, da konkretnih načrtov še ni. Takrat se je ugibalo, da bi se lahko v vlogi Rusta Cohla vrnil Matthew Mcconaughey, a so nato govorice o tem potihnile.

A. K.