V predstavi nastopata Nataša Barbara Gračner in Ivo Ban, Igor Pison se podpisuje pod režijo in sceno, kostumi so delo Belinde Radulović. Foto: MMC RTV SLO

V Trstu praizvedba Handkejevih Lepih dni v Aranjuezu

Ponovitve do 4. februarja, 5. februarja bo predstava v Gorici

12. januar 2018 ob 11:52

Trst - MMC RTV SLO

V Slovenskem stalnem gledališču v Trstu bo nocoj premierno zaživelo poetično besedilo Lepi dnevi v Aranjuezu koroškega avtorja Petra Handkeja z vrhunskima slovenskima igralcema Natašo Barbaro Gračner in Ivom Banom. Delo, za poznavalce kar biser letošnje sezone zamejskega gledališča, bo prvič uprizorjeno na slovenskem odru.

Moški in ženska sedita v poletnem vrtu za mizo in se pogovarjata o ljubezni. Božansko besedilo, za igralko, ki prvič gostuje v Trstu, najlepše doslej. "Prebrala sem ga na en dah, sem se zavedala, da imam v rokah dragulj," pravi Nataša Barbara Gračner.

Iz nemškega prevoda ga je v slovenščino odlično prevedel Štefan Vevar. Glavni junaki so besede, v središču dogajanja sta igralca, akcije skoraj ni. "Vse je fokusirano na mikroraven, glavni protagonist je dialog," pravi Igor Pison, umetniški vodja gledališča in režiser predstave.

Kot so zapisali na spletni strani gledališča, je Handke za svoje besedilo izbral preprost podnaslov "poletni dialog", da bi poudaril usmeritev tega pogovora, ki ne želi razvijati in skleniti zgodbe, a se dotakne mnogih zgodb, ki lahko spadajo v življenjsko izkušnjo vsake ženske in moškega. Moški in Ženska nimata imen, protagonista sta dejansko nedoločena in nezaznamovana, o njiju vemo le, da se že dolgo poznata, da je njuno razmerje prijateljsko, dovolj intimno, da Ženska lahko pripoveduje o podrobnostih svojih avantur.

Predstava se bo gledalcev dotaknila z mirom in nežnostjo. "Skratka, neka večnost, minljivost, vse to se pretaka naokrog, in takrat seveda so noge odveč," o predstavi pravi igralka SNG Drama Ljubljana. "Je obliž na vse to, kar vidim, kar delam, in mi je v veliko veselje, da to delam z Natašo," pa je dejal igralec Ivo Ban.

Delati s tako vrhunskima igralcema je največje darilo za režiserja, priznava Pison. In to bo biser letošnje tržaške sezone.

K. T., Mirjam Muženič, RTV Slovenija