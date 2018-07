Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Timothée Chalamet se pogaja za vlogo Paula Atreidesa, ki ga je v Lynchovem filmu igral Kyle MacLachlan. Foto: EPA Denis Villeneuve se je že pri pripravah na Iztrebljevalca 2049 spogledoval z idejo, da bi film posnel v dveh delih. Pri Peščenem planetu pa se, kot kaže, dvema filmoma ne bo odpovedal. Foto: IMDb Kyle MacLachlan je v Lynchevi priredbi iz leta 1984 odigral svojo prvo vlogo v celovečercu. Foto: IMDb Prvotni dogovor je sicer predvideval, da bo Lynch posnel dva filma, temelječa na dveh romanih Franka Herberta, a je načrte pokopal neuspeh prvega dela. Foto: IMDb Dodaj v

V Villeneuvovem Peščenem planetu najverjetneje tudi Timothée Chalamet

Film bo nastajal dve leti

17. julij 2018 ob 18:34

Denis Villeneuve je o filmski priredbi kultnega Peščenega planeta (Dune) sanjaril od otroških let in kot je napovedal, si namerava za uresničitev svojih sanj vzeti čas. Predvsem pa je odločen več kot 400 strani dolgi zgodbi nameniti dovolj filmskega traku - zato lahko najverjetneje pričakujemo kar dva filma. Počasi oblikuje tudi igralsko zasedbo: kot kaže, želi v ekipi videti tudi kritiško hvaljenega Timothéeja Chalameta.

Pogajanja z igralcem, ki je z vlogo Elia v ljubezenski drami Pokliči me po svojem imenu postal najmlajši nominiranec za najboljšo moško vlogo v zgodovini podeljevanja oskarjev, naj bi bila tako rekoč pri koncu. Kanadski režiser si je karizmatičnega Chalameta zamislil v vlogi plemiča Paula Atreidesa, ki ga je v filmu Davida Lyncha igral Kyle MacLachlan.

Z odmevno vlogo v Pokliči me po svojem imenu je 22-letni Chalamet postal eno bolj iskanih igralskih imen in svojo kariero že nadaljuje v Amazonovem filmu Beautiful Boy, spogledoval pa naj bi se tudi s priredbo Malih žensk, ki jo pripravlja še ena od letošnjih oskarjevih nominirank Greta Gerwig (v Lady Bird sta s Chalametom tudi že sodelovala).

S časovnim preskokom v dva filma

Villeneuve se bo Peščenega planeta lotil po uspešno sprejetem nadaljevanju Iztrebljevalca, še ene kultne znanstvene fantastike. Kot napoveduje, bo njegov pogled na Herbertovo zgodbo o planetu sipin, peščenih črvov in svobodnjakov, nekaj popolnoma drugega od tega, kar je leta 1984 posnel David Lynch. Že po straneh zajetno in izredno zgoščeno napisano pripoved je slednji komaj stisnil v dobri dve uri dolgo filmsko priredbo. Villeneuve, ki je že pri Iztrebljevalcu 2049 razmišljal o možnosti dveh delov, pa so na koncu s producenti odločili, da vendarle ostanejo pri enem samem filmu, je med redkimi informacijami, ki jih je dal o načrtovanem Peščenem planetu, omenil prav veliko verjetnost, da ga pove v dveh delih. "Cilj je posneti dva filma, morda celo več," so njegove besede marca povzemali ameriški mediji.

Kot je predvidel portal Playlist, bi bila sijajna priložnost za razdelitev zgodbe na dva dela pomemben časovni preskok, ki se zgodi v knjižni pripovedi. Nekaj podobnega so pri Warner Brosu izkoristili pri grozljivki It.

"Posnel bom film svojih sanj"

Ena od Villeneuvovih teženj je precej bolj zvesto sledenje knjigi, kot je pred dobrimi 30 leti to storil Lynch. "David Lynch je v osemdesetih letih posnel priredbo z nekaj zelo močnimi kvalitetami," pravi Villeneuve. "David Lynch je vendarle en najboljših živečih cineastov, izredno ga spoštujem. Njegova priredba je name naredila velik vtis, ni pa bila to, o čemer sem sam sanjal. Poskusil bom torej posneti priredbo svojih sanj, ki ne bo imela nobene povezave s filmom Davida Lyncha. Vračam se h knjigi in k podobam, ki so se mi izrisovale, ko sem jo bral," pravi režiser, ki se po Prihodu (2016) in Iztrebljevalcu 2049 (2017) še nekaj časa ne misli odtegniti od znanstvene fantastike.

