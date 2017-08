Van Goghove Sončnice vseh celin, združite se!

Spletni projekt #SunflowersLive

12. avgust 2017 ob 12:52

London/Amsterdam/München/Philadelphia/Tokio - MMC RTV SLO

London, Amsterdam, München, Philadelphia in Tokio so mesta, v katerih je pet različic Van Goghovih Sončnic, ki bodo v ponedeljek združene – vsaj na virtualni ravni.

Znano je, da je Vincent van Gogh med svojim bivanjem v Arlesu v Franciji med letoma 1888 in 1889 vsaj sedemkrat naslikal sončnice v vazi. Do danes je preživelo šest različic tega slavnega motiva, ena je bila namreč uničena med drugo svetovno vojno, od šestih ohranjenih pa jih je pet v javnih zbirkah.

Sončnice so tako raztresene po treh celinah in skrbniki zbirk, katerih del so posamična platna, so se zato odločili, da je čas, da se jih sopostavi s spletnim projektom #SunflowersLive. Zavoljo tega so moči združile Nacionalna galerija v Londonu, Van Goghov muzej v Amsterdamu, Umetnostni muzej v Philadelphii, Nova pinakoteka v Münchnu in Umetnostni muzej Seidžija Toga v Tokiu - se pravi domovanja Sončnic, kjer so te postavljene na ogled javnosti.

Za Sončnice prek treh celin

Tako si bo mogoče prek prenosa v živo na Facebookovih straneh vseh petih institucij v ponedeljek, 14. avgusta, med 18.50 in 20.25 po 15 minut ogledati vsako od različic, ki jih bodo predstavili vodilni umetnostni strokovnjaki za ta spletni projekt povezanih galerij in muzejev. Ogled se bo začel v Londonu, nadaljeval v Amsterdamu in Münchnu, nato se bo preselil v ZDA, natančneje torej v Philadelphio, zaključil pa v Aziji, natančneje v Tokiu.

Pobuda za ta skupni podvig je prišla iz londonske galerije, kjer so na razstavi, naslovljeni preprosto Sončnice, leta 2014 eno ob drugi razstavili različici iz Londona in Amsterdama, ki sta bili tako združeni po 65 letih.

Vseh pet mojstrovin v enem prostoru

Sicer pa so pred dnevi že zagnali virtualno galerijo Virtual Sunflower 360° Gallery, v kateri je v istem razstavnem prostoru na ogled vseh pet različic Sončnic. V vlogi vodiča slišimo Willema van Gogha, pravnuka Vincentovega brata Thea, ki z obiskovalci podeli svoje osebne spomine na te slike. "Virtualna galerija in prenos v živo ljubiteljem umetnosti, starim in mladim, omogočata, da iz vseh kotičkov sveta občudujejo te čudovite mojstrovine," je glede projekta povedal Willem van Gogh.

Rumeno-modra dobrodošlica za prijatelja

"Če bom idejo uresničil, bom naslikal ducat platen in celota bo učinkovala kot simfonija v modri in rumeni ... Vsako jutro slikam od sončnega vzhoda, saj rože tako hitro ovenijo. Trenutno se ukvarjam s četrto sliko sončnic," je med drugim zapisal Vincent leta 1888 v pismu, naslovljenem na brata Thea. Slikar naj bi sončnice ustvaril kot nekakšno likovno dobrodošlico za Paula Gauguina, s katerim je prijateljeval in ki je prihajal k njemu v goste. Sončnice naj bi tako v provansalskem Arlesu krasile prijateljevo spalnico.

Jesen tistega leta sta van Gogh in Gauguin ustvarjalno preživela skupaj, vendar se je nato med umetnikoma vnel hud spor in Gauguin je zapustil Arles. Leta 1890 je van Gogh pri starosti 37 let storil samomor v francoskem Auvers-our-Oise, kjer je tudi pokopan. Danes velja za največjega nizozemskega slikarja po Rembrandtu, z Gauguinom in Paulom Cézannom pa se ga uvršča med največje postimpresionistične slikarje.

P. G.