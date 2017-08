Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Puccini je v opero Madame Butterfly izlil svoje srce in dušo. Vse življenje jo je označeval kot svoje najboljše in najsodobnejše delo. Foto: Festival Ljubljana Sorodne novice Ljubljana festival: od klasik Broadwaya do Puccinija in pekinške nacionalne opere Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Večna zgodba trpljenja Madame Butterfly v gosteh

Na Ljubljana festivalu na vrsti Madama Butterfly

23. avgust 2017 ob 16:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V operi Madame Butterfly je Puccini skozi glasbo, besedo in igro predstavil nekaj, kar je veliko več kot zgolj romanca. Gre namreč tudi za zgodbo o pogumu in svobodnem duhu, ki ga premore le tisti, ki v želji po izpolnitvi idealov tvega celo lastno življenje. Kako Madamo Butterfly interpretira pekinška nacionalna opera, bo razkrilo gostovanje v Ljubljani.

V Cankarjevem domu bo danes in v četrtek v sklopu Ljubljana festivala gostovala Nacionalna operna hiša iz Pekinga z Madamo Butterfly Giacoma Puccinija. Pekinška opera je v Ljubljani z 200-člansko ekipo; v vlogi prevarane japonske gejše Čo Čo San bo nastopila priznana Yao Hong, poročnika ameriške mornarice Pinkertona pa bo utelesil Li Shuang.

Visoki gostje

Režiserka uprizoritve je Li Dandan, prestavo pa bo vodil glasbeni vodja in šef dirigent Kitajske nacionalne opere Yang Yang, ki velja za enega najboljših kitajskih dirigentov mlajše generacije.

Režiserka je ob gostovanju v Ljubljani povedala, da je Nacionalna operna hiša iz Pekinga Madamo Butterfly pred aktualno postavitvijo na oder postavila že v 50-ih in 80-ih letih minulega stoletja, pri sceni pa so tokrat zelo upoštevali njeno japonsko motiviko. Pevka Yao Hong je dodala, da so ustvarjalci v Ljubljano prišli v svoji najmočnejši zasedbi, v kateri so tudi številni mladi glasbeniki.

Zgodba prevarane japonske gejše Čo Čo San, ki čaka na poročnika ameriške mornarice Pinkertona, svojo veliko ljubezen in očeta svojega otroka, se konča tragično. Pinkerton se po treh letih res vrne v Nagasaki, toda s svojo ženo Američanko in namenom, da s s seboj odpelje tudi sina. Globoko prizadeta Butterfly ob spoznanju prevare naredi harakiri.

Madamo Butterfly so januarja v režiji Vinka Möderndorferja premierno uprizorili tudi v ljubljanski Operi.

