Video: "Bogokletna" Matilda, ki jezi vernike, bo v Rusiji le na ogled

Zgodba o ljubezenskem razmerju carja Nikolaja II.

16. avgust 2017 ob 13:53

Moskva - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

"Do vsega imaš pravico, razen do ljubezni," je eno od sporočil filma Matilda, ki ga bodo kljub nasprotovanju dela konservativne javnosti in pravoslavne cerkve v ruskih kinih začeli predvajati konec oktobra.

Zgodba o zadnjem ruskem carju Nikolaju II., ki se je pred poroko s prihodnjo cesarico Aleksandro Fjodorovno zapletel v ljubezensko razmerje z balerino Matildo Kšesinsko, še vedno buri duhove. A odločitev ministrstva za kulturo je jasna: film režiserja Alekseja Učitelja, ki mu nekateri očitajo, da z njim žali čustva vernikov, je primeren za predvajanje.

V zadnjih letih se v Rusiji pritisk na umetnike veča. V sredini julija je vodstvo moskovskega Bolšoj teatra le tri dni pred napovedano premiero baletne predstave o baletnem plesalcu Rudolfu Nurejevu sporočilo, da so premiero odpovedali. Direktor slovite baletne in operne hiše Vladimir Urin je dejal, da premiere niso preložili zaradi vsebine predstave, ki govori o homoseksualnosti Nurejeva in da si bo predstavo mogoče ogledati maja prihodnje leto.

