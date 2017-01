Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Michael Jackson in Liz Taylor sta bila velika prijatelja, kralj popa je hollywoodsko divo izbral tudi za botro svojih otrok. Foto: Reuters Joseph Fiennes po mnenju oboževalcev kralja popa - milo rečeno - ni najboljša izbira za vlogo. Foto: YouTube Sorodne novice Filmski Michael Jackson bo ... Joseph Fiennes? Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Jacksonovi ogorčeni nad "belim" kraljem popa

Michaelova hči Paris bi "najraje bruhala"

12. januar 2017 ob 10:29

Los Angeles - MMC RTV SLO

Potem ko so se pojavili prvi posnetki Josepha Fiennesa v vlogi Michaela Jacksona, se je usul plaz kritik, razburjeni so tako sorodniki kot oboževalci pokojnega pevca.

Joseph, brat bolj znanega igralca Ralpha Fiennesa, Jacksona upodablja v tv-filmu v produkciji Sky Arts. V projekt z naslovom Urban Myths je vključena tudi urbana legenda o popotovanju z avtom iz New Yorka v Ohio, na katero naj bi se Jackson po terorističnem napadu 11. septembra 2001 po odpovedi letalskega prometa odpravil skupaj s filmskima legendama Elizabeth Taylor in Marlonom Brandom.

Poziv k bojkotu

Jedro problema je v tem, da je Fiennes belec, Jackson pa je bil temnopolt. Oboževalci kralja popa so zato že v začetku leta 2016, ko je prišla novica o tem, koga so izbrali za vlogo popzvezdnika, pozvali k bojkotu filma, med drugim so zapisali: "Lahko je razumeti, zakaj bi iz te zgodbe lahko nastal zanimiv film, a težje je razumeti, zakaj bi bil igralec, najbolj znan po vlogi v Zaljubljenem Shakespearu, prva izbira za vlogo enega najbolj ikoničnih temnopoltih glasbenikov. Čeprav je bilo za časa njegovega življenja veliko namigovanj, da je Jackson 'želel biti bel', je preprosto dejstvo to, da je Jakcson z lastnimi besedami in dejanji večkrat dokazal, da to ni bilo res."

Dodali so še, da se je Jackson bojeval z boleznijo vitiligo, ki povzroča izgubo pigmenta, v intervjujih pa se je izrekel za ponosnega temnopoltega moškega in se bojeval za boljši položaj temnopoltih izvajalcev v zabavni industriji. V peticiji, ki je nabrala že več kot 20.000 podpisov, so zapisali še: "Dovolj slabo je, ko temnopoltim izvajalcem ne dajo možnosti igrati izmišljene like, ker za vlogo raje izberejo belce, popolnoma nedopustno pa je, da za film o resnični osebi, pa čeprav morda ni ustrezala predstavi o tem, kako naj bi bil videti temnopolti moški, izberejo belca."

"Občutljivo območje"

Fiennes je v pogovoru za ET Canada povedal, da gre v filmu, v katerem Stockard Channing upodablja Taylorjevo, Brian Cox pa Branda, za "šaljiv, zabaven in lahkoten pogled na tri čudovite osebnosti, ki jih poznamo". Že pred časom je britanski igralec svojo vlogo branil, češ da "v domišljiji ne bi smelo biti pravil". Hkrati pa se je v pogovoru za AP zavedal, da bi utegnilo biti to, da kot belec igra Afroameričana, problematično: "Smo na občutljivem območju."

Paris Jackson, 18-letna hči pokojnega zvezdnika, je na Twitterju zapisala, da jo je zadeva izjemno prizadela in bi "najraje bruhala". Dodala je še: "Jezi me, kako očitno namerno so želeli biti žaljivi, ne le do mojega očeta, ampak tudi do moje botre Liz." Dekletov bratranec Taj Jackson, sin Michaelovega brata Tita, pa je zapisal, da gre za "brezsramno nespoštljivost" do njihove družine.

