Tokratna gostja Marcela Štefančiča, jr. je Milena Zupančič, ki spada med najbolj prepoznavne slovenske, gledališke, filmske in televizijske igralke. Kot gledališka igralka je bila med drugim članica ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega in ljubljanske Drame. Foto: MMC RTV SLO Umetnikovo prevpraševanje je kot osrednji element te farse o slovenskem svetohlinstvu, izražen že v ironičnem naslovu - pohujšanje simbolizira Cankarjevo umetnost, dolina šentflorjanska pa slovensko domovino. Foto: Peter Uhan/MGL Sorodne novice Sveža adaptacija znamenite Cankarjeve farse o slovenskem svetohlinstvu

Video: O Pohujšanju v nepohujšljivih časih z Marcelom Štefančičem, jr. in Mileno Zupančič

Pogovorni večeri ob uprizoritvi Cankarjeve drame

21. februar 2018 ob 17:53,

zadnji poseg: 21. februar 2018 ob 21:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na tretjem v nizu pogovornih večerov ob uprizoritvi Pohujšanja v dolini šentflorjanski se je filmski kritik, televizijski voditelj in publicist Marcel Štefančič, jr. pogovarjal z igralko Mileno Zupančič. Posnetek pogovora, ki smo ga v živo prenašali na MMC-ju, si lahko pogledate pod tem prispevkom.

Predstava Pohujšanje v dolini šentflorjanski je del festivala Cankar o Cankarju, ki ga v Cankarjevem domu pripravljajo ob letošnji 100. obletnici Cankarjeve smrti. Ta njegova drama je v slovenskih gledališčih doživela več uspešnih uprizoritev - umetnik, ki s svojim prihodom razburi čednostne Šentflorjance, pa je vznemirjal tako ustvarjalce kot razlagalce.

Velika koprodukcija za Cankarjevo leto

Pri najnovejši postavitvi so moči združili Cankarjev dom, ljubljanska Drama in Mestno gledališče ljubljansko (MGL). Dramsko delo iz leta 1907 je tokrat na oder postavil režiser Eduard Miler, besedilo pa je priredila dramaturginja Žanina Mirčevska. V predstavi med drugim igrajo Uroš Smolej, Maša Kagao Knez, Primož Pirnat, Iva Kranjc Bagola in Lotos Vincenc Šparovec.

Marcel z gosti v tretje

Pogovorni večeri, naslovljeni Marcel z gosti, so namenjeni razpravljanju o interpretacijah tega najmodernejšega Cankarjevega besedila, o tem, kaj je bilo v Sloveniji pohujšljivo, kako jo je to spreminjalo, o smislu Pohujšanja v nepohujšljivih časih ter o odnosu, ki ga ima današnja družba do umetnosti in svobodnega izražanja, so zapisali v Cankarjevem domu.

Na prejšnjih dveh pogovornih večerih so kot prvega gostili književnega teoretika in literarnega zgodovinarja Janka Kosa, nato pa še režiserja Dušana Jovanovića ter literarnega in gledališkega kritika Mateja Bogataja.

VIDEO Marcel Štefančič, jr. in Milena Zupančič, pogovorni večer v CD ob...

