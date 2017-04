Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Inštalacija Alvara Barriosa Foto: UGM/Matej Kristovič Sašo Vrabič: Pričakovati Karin. Foto: Zbirka UGM Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vis-à-Vis v ospredje postavlja nematerialne vidike sodobne umetnosti

Razstava briše navidezne ovire jezika

26. april 2017 ob 16:41

Maribor - MMC RTV SLO

V mariborski Umetnostni galeriji bo do 20. avgusta na ogled razstava Vis-à-Vis, ki postavlja v odnos umetniška dela iz zbirke Umetnostne galerije Maribor in mednarodne zbirke sodobne umetnosti 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine.

Kot pravijo v galeriji, gre za zbirko, ki posebno pozornost posveča delu umetnic ter neklasičnim, nematerialnim vidikom sodobne umetnosti. Razstava ne odgovarja na vprašanja, temveč razširja umestitev umetniških del, odpira prostor novega doživljanja in ponuja možnost za razmislek in poglobitev.

Maribor in Metz se z razstavo povezujeta z umetniškimi dialogi v različnih jezikih in z različnimi temami. Raznoliki ustvarjalni pristopi, ki so jih oblikovala različna časovna obdobja in teritoriji, se dotikajo drug drugega na številne načine. Razstava briše navidezne ovire jezika, prostora in časa ter se usmerja na univerzalne vidike umetniškega sporočila, so zapisali v galeriji.

Razstava, katere kustosinja je Andreja Borin, se na nobeni točki ne zaključuje, prej bi lahko reli, da se z vsako temo zaokrožuje v novo celoto.

Sodelujoči umetniki: Nika Autor, Álvaro Barrios, Sandi Červek, Ivan Dvoršak, Patrick Faigenbaum, Marco Godinho, Marie-Ange Guilleminot, Zdenko Huzjan, Hao Jingfang & Wang Lingjie, Petra Kapš, Stojan Kerbler, David Lamelas, Polona Maher, Claire Morel, Roman Opalka, Alen Ožbolt, Ludvik Pandur, Zora Plešnar, Marko Pogačnik, Oto Rimele, Karin Sander, Mira Sanders, Simona Šuc, Fiona Tan Sašo Vrabič in Ian Wilson.

Ksenja Tratnik