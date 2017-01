Visok jubilej kiparja Dušana Tršarja

Marca odprtje retrospektive v Galeriji Božidarja Jakca

18. januar 2017 ob 11:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kipar Dušan Tršar, ki že več kot pol stoletja pomembno zaznamuje slovenski likovni prostor, praznuje 80. rojstni dan.

Njegova dela spadajo med pomembne inovativne umetnine, ne le na domačih tleh. Kot je zapisal umetnostni zgodovinar Lev Menaše, je Tršar "avtor, ki so ga vedno zanimale nove težnje v likovni umetnosti, zato se je v svojih delih že od začetka posvečal eksperimentom, tudi v tehničnem smislu".

Tršarjeva umetnost se ukvarja z obliko in gibanjem, natančneje: njegova dela uprizarjajo samo določen čas in trenutek svojega videza. Dotik med dvema formama in hkrati stik je oblikovan kot prekinjen lok v skulpturah ali kot prekinjen tok risbe.

Zasnova del kot človeških figur

Veliko njegovih objektov in kipov ima podobno zasnovo kot človeška figura: telo in glava oziroma telo kipa in okvir z jedrom ali telo in zgornji razširjeni del. Tudi velikost večine kipov in objektov je podobna višini ljudi, zato se gledalec z njimi sooča kot enakovreden akter in obratno. Tako si ne konkurirata z velikostjo, saj prav podobnost višin omogoča dejansko srečanje in enakovredno ogledovanje, je ob pregledni razstavi pred dvema letoma v Bežigrajski galeriji 2 zapisal likovni kritik Miloš Bašin.

Tršar, rojen leta 1937 v Planini pri Postojni, je leta 1963 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Leta 1966 je končal kiparsko specialko pri prof. Borisu Kalinu. Pozneje je kot docent začel predavati kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, v letih 1989 in 1991 je bil dekan, leta 1991 je postal redni profesor, leta 2006 se je upokojil.

Študijska potovanja so ga vodila po Evropi, severni Afriki, Aziji in ZDA. V sedemdesetih letih je bil član skupine neokonstruktivistov in vse do danes sodeloval na številnih pomembnih likovnih razstavah in simpozijih, za svoje umetnostno delovanje pa je bil večkrat tudi nagrajen. O njem je bil leta 2006 v režiji Ane Nuše Dragan posnet portretni film.

Leta 1978 je za razstavljena dela prejel nagrado Prešernovega sklada, leta 1974 je prejel Župančičevo nagrado.

V okviru njegovega jubilejnega leta bodo v prenovljenih razstavnih prostorih zahodnega galerijskega krila galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki marca odprli retrospektivo njegovih del. Retrospektivo pripravljajo v sodelovanju z Galerijo Murska Sobota.

K. T.