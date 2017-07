Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Vivaldijeva ljubezen do glasbe se je razvijala že v otroštvu. Njegov oče je bil znan kot odličen violinist, kruh pa si je služil v orkestru cerkve sv. Marka. Nadarjenega, a bolehnega dečka (mučila ga je astma) so poslali v bogoslovje, saj je cerkvena kariera v tistih časih pomenila skoraj edino možnost za izobrazbo in družbeni vzpon nadarjenih, a revnih mladih ljudi. Foto: Reuters Vivaldi se je v zgodovino glasbe zapisal predvsem kot odličen skladatelj glasbe za violino. Med več kot 500 koncerti, ki jih je napisal, jih je bilo kar okoli 230 posvečenih temu glasbilu. Vivaldijevo najbolj znano delo je koncert Štirje leti časi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Viva Vivaldi: "Rdeči duhovnik" se predstavi

Benečani razmišljajo onkraj meja klasičnih biografskih postavitev

26. julij 2017 ob 08:53

Benetke - MMC RTV SLO/STA

V škofijskem muzeju ob cerkvi svetega Marka v Benetkah je na ogled razstava Viva Vivaldi - skrivnost Štirih letnih časov, ki obiskovalca s pomočjo najsodobnejših tehnologij popelje v svet glasbe baročnega genija Antonia Vivaldija (1678-1741).

Štirideset minut trajajoča projekcija obiskovalca s sliko in zvokom ovije v simfonijo not, barv in oblik. Koncept razstave, ki naj bi nagovarjala vse čute, je zasnoval umetniški direktor Davide Rondoni, kot glasbeni svetovalec je sodeloval italijanski skladatelj Cristian Carrara.

Kot je poudaril Carrara, je Vivaldi, ki je bil zaradi gostih rdečih las znan tudi kot Rdeči duhovnik, vplival na generacije skladateljev. "Bil je zelo skrivnosten in izjemen človek. Bil je tudi poseben duhovnik, prežet z globoko duhovnostjo, impresarij, ki je pomembno zaznamoval svoj čas, in izjemen skladatelj. Uspelo mu je očarati občinstvo vse do današnjih dni," je dodal Carrara.

Razstava bo odprta do konca leta 2018.

Predan Bogu in muzi

Vivaldi se je rodil v Benetkah kot sin violinista. Leta 1703 je bil posvečen za duhovnika, študiral pa je tudi violino. Na beneški glasbeni šoli Ospedale della Pieta je bil učitelj violine, nato dirigent šolskega orkestra in njegov skladatelj. Krajši čas je bil dirigent v Mantovi, od 1725 je nekaj let potoval po Evropi. Umrl je na Dunaju, kjer je pokopan.

Eden najplodovitejših skladateljev v zgodovini

Bil je najvidnejši italijanski skladatelj baročne orkestralne glasbe, eden najpomembnejših skladateljev 18. stoletja, inovator forme in orkestracije ter umetnik globoke in iskrene izpovednosti, bogate melodike in pretanjenega občutka za ritem. Utemeljil je moderno obliko solističnega koncerta.

Napisal je 344 koncertov za solistični instrument in orkester, 81 koncertov za dva ali več solističnih instrumentov in orkester, 61 simfonij in godalnih koncertov brez solista, ciklus 12 violinskih koncertov, v katerem je zlasti znan koncert Štirje letni časi, 46 oper in več oratorijev.

Neugleden konec

Delo duhovnika, skladatelja, dirigenta in violinista je bilo spoštovano že v 18. stoletju, kljub temu pa je Vivaldi leta 1741 v starosti 64 let umrl reven in skoraj popolnoma pozabljen; pokopali so ga v skupen groben z drugimi reveži, ki si niso mogli privoščiti svojega poslednjega počivališča.

A. J.