Vrnitev filmskega dvojca Spielberg-DiCaprio: film o tistem predsedniku, ki je zajezil kukluksklan

Scenarij za film nastaja po knjigi Grant avtorja Rona Chernowa

21. maj 2018 ob 12:34

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Ameriški filmski režiser Steven Spielberg in igralec Leonardo DiCaprio se kot režijsko-igralski duo vračata na velika platna, kjer sta nazadnje sodelovala pri filmu Ujemi me, če me moreš.

Njun novi skupni projekt je biografska drama o nekdanjem ameriškem predsedniku Ulyssesu S. Grantu.

Za zdaj je znano le, da scenarij za film nastaja po knjigi Grant avtorja Rona Chernowa, avtorske pravice pa je že odkupila DiCapriova produkcijska hiša. Film bo tako spet prepletel ustvarjalni poti dveh filmskih legend, za film Povratnik z oskarjem nagrajenega DiCapria, zvezdnika filmov Titanik, Obala, Krvavi diamant in mnogih drugih, in Spielberga, prav tako oskarjevca in režiserja uspešnic, kot so Schiendlerjev seznam, Terminal, Vojna svetov in E. T. vesoljček.

18. predsednik Združenih držav Amerike

V nastajajočem filmu bo v središču življenje Ulyssesa Simpsona Granta, generala zvezne vojske ZDA med ameriško državljansko vojno in 18. predsednika Združenih držav Amerike. Predsedoval je med letoma 1869 in 1877.

Zajezil je kukluksklan

V ameriško zgodovino se je vpisal kot general, ki je bil veliko bolj kot v Beli hiši uspešen na fronti. Njegova predsedniška mandata so pretresali mnogi škandali, a je med drugim tudi zajezil kukluksklan in sodil njegovim voditeljem.

Po koncu mandata je dve leti potoval

Leta 1870 je sprejel 15. amandma k ameriški ustavi, ki narekuje, kdo sme voliti. Med mandatoma je ustanovil tudi ministrstvo za sodstvo, poštni urad, urad generalnega tožilstva in druge urade. Med njegovim predsedovanjem je bila v ZDA sprejeta še zvezna država Kolorado. Po koncu drugega mandata je Grant dve leti potoval po svetu.

Igralska zasedba za film Grant še ni znana. Spielberg in DiCaprio naj bi najprej še izpeljala svoja projekta, ki jih imata trenutno v razvoju. Režiser se pripravlja na novo nadaljevanje filma Indiana Jones, DiCaprio pa bo sodeloval pri filmu Once Upon a Time in Hollywood s Quentinom Tarantinom.

