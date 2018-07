Vse več dopustnikov zahaja v knjižnico na plaži

Po številu izposojenih enot prevladuje otroška literatura

15. julij 2018 ob 13:06

Koper - MMC RTV SLO, STA

Obalne knjižnice tudi letos poleti tako članom kot obiskovalcem ponujajo t. i. knjižnico na plaži, ki je letos dostopna na še več lokacijah kot prejšnja leta. Odziv bralcev je odličen, projekt pa bo potekal do konca avgusta.

Projekt Knjižnica na plaži je Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper letos razširila vzdolž celotne morske obale, je pojasnil direktor knjižnice David Runco.

Že znanim lokacijam koprskega mestnega kopališča, kopališča v Žusterni, portoroške centralne plaže, Arheološkega parka San Simon in kopališča Valdoltra sta se namreč pridružili še dodatna enota na centralni plaži v Portorožu in plaža pri Svetilniku v Izoli. Knjižnica na plaži bo do 31. avgusta na vseh lokacijah odprta vse dni v tednu med 10.00 in 18.00 z izjemo knjižnice v arheološkem parku v Izoli, ki bo odprta od torka do nedelje med 17.00 in 20.00.

Ni treba biti vpisan v knjižnico

Kot je pojasnil Runco, knjižnica na plaži ni namenjena le članom knjižnic, ampak čisto vsem obiskovalcem plaže, tako da vsak lahko najde kaj zase: "Pri pripravi gradiva za knjižnico na plaži smo zelo pozorni na to, da ponudimo dovolj širok in pester izbor različnih žanrov in zvrsti knjig za vse okuse, dodatno skrb pa namenimo gradivu v tujih jezikih." Na policah se tako poleg knjig v slovenskem jeziku znajdejo tudi knjige v italijanskem, hrvaškem, nemškem, angleškem in ruskem jeziku, izbor pa vseskozi prilagajajo obiskovalcem plaže.

Glavni namen knjižnice na plaži je po direktorjevih besedah spodbujanje branja tudi pri tistih, ki morda še niso redni član knjižnice. Knjige si tako lahko izposodi kdor koli brezplačno in brez formalnosti. "Vsakdo si lahko s polic knjižnice na plaži enostavno izbere svojo najljubšo knjigo in jo bere na plaži ali pa odnese domov. Ko jo prebere, jo vrne na police knjižnice na plaži ali pa v katero koli enoto knjižnice," je dodal direktor knjižnice Srečka Vilharja.

Odziv obiskovalcev je po njegovih besedah nad vsemi pričakovanji: "Knjižnica je požela zanimanje tako pri najmlajših, ciljni skupini, ki smo ji namenili veliko pozornost pri oblikovanju zbirke, kot tudi pri naših rednih uporabnikih."

Več kot sto bralcev vsak dan

Po številu izposojenih enot prevladuje otroška literatura, sledijo pa odrasli uporabniki. Med knjigami v tujem jeziku prevladujejo knjige v italijanščini. Dnevno knjižnico na plaži obišče več kot 100 bralcev. Približno 70 odstotkov si izposodi knjigo, ki jo večina vrne isti dan. Okoli 15 odstotkov uporabnikov pa gradivo odnese domov, saj ga lahko vrne v kateri koli enoti knjižnice.

Kliše o "plažni literaturi" velja

Po zvrsteh prevladuje izposoja otroških knjig in leposlovja za odrasle. "Večina obiskovalcev se loti lahkotnejših romanov in pa kriminalk, seveda pa na policah ponujamo tudi nekaj priročnikov, predvsem s področij, ki so za bralce najzanimivejša, to pa so zdravje, medosebni odnosi in kulinarika," je dodal Runco.

Poleg tega v okviru knjižnice na plaži organizirajo različne dejavnosti, najprej tiste, ki so namenjene otrokom. Tako organizirajo ure pravljic, lutkovne animacije, gledališče kamišibaj, gledališče za otroke in ustvarjalne delavnice. Po dogovoru na plaži izvajajo tudi literarne večere in predstavitev knjižničnih novosti.

Tudi direktorica Mestne knjižnice Izola Marina Hrs je z odzivi uporabnikov zadovoljna. "Po odzivih sodeč, so obiskovalci navdušeni, ker knjižnica na plaži deluje na tako preprost način, obiskovalci redno vračajo knjige, največje navdušenje je med otroki. Tako je bilo v le nekaj dneh delovanja na Svetilniku izposojenih več kot 200 knjig, od tega 15 v tujih jezikih," je navedla.

V okviru projekta Knjižnica na plaži ima Mestna knjižnica Piran dve enoti, obe na centralni portoroški plaži. Največje zanimanje velja za otroško literaturo in t. i. lahkotnejše plažno gradivo. Knjige si izposojajo tako domači kot tuji obiskovalci, za katere imajo gradivo v italijanščini, angleščini, ruščini in nemščini, pa je pojasnila direktorica Patricija Višnjevec.

Projekt poteka v sodelovanju z Mestno knjižnico Piran, Okoljem Piran, Občino Ankaran, Mestno knjižnico Izola, Fakulteto za humanistične študije Univerze na Primorskem ter s podporo Mestne občine Koper, Komunale Koper in koprskega zavoda za šport in mladino.

