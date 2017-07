Žabec Kermit in Gospodična Pujsa se z razširjeno družbo razkazujeta v New Yorku

Stalna razstava v newyorškem Muzeju gibljivih podob

22. julij 2017 ob 13:54

New York - MMC RTV SLO/Reuters

V New Yorku odpirajo stalno razstavo stvaritev lutkarja Jima Hensona, najbolj znanega po stvarjenju likov Muppet Showa in Sezamove ulice, kar pa je na žalost časovno sovpadlo z nedavno odpustitvijo Stevea Whitmira, ki je kar 27 let posojal glas najslavnejšemu mapetku Kermitu.

Razstava, ki nosi preprost naslov The Jim Henson Exhibition, je od sobote na ogled v na novo vzpostavljenem galerijskem prostoru, ki ga je ustanovilo mesto New York v Muzeju gibljivih podob, ki se nahaja v Queensu.

S to stalno razstavo se poklanjajo leta 1936 rojenemu lutkarju, pa tudi scenaristu, režiserju in nasploh večstranskemu ustvarjalcu Jimu Hensonu, ki je umrl v New Yorku leta 1990 pri starosti 53 let.

Krmilite lahko tudi čisto svojega Kermita

Postavitev prinaša več kot 300 predmetov, povezanih s Hensonovo kariero, med katerimi je 47 lutk, ob teh pa tudi mnoge skice likov, snemalne knjige, scenariji, fotografije, kultni kostumi in podobno.

Na skoraj 30 monitorjih in projekcijah, razporejenih po celotnem razstavnem prostoru, si je mogoče ogledati material, posnet za kulisami med nastajanjem Hensonovih zabavnih stvaritev. Obiskovalcem je na omogočenih tudi več interaktivnih izkušenj, med drugim se lahko preizkusijo v ročnem upravljanju lutk na postavljeni sceni ali pa v oblikovanju samih lutk.

Neizbrisen pečat na popularni kulturi

Kuratorka zbirk in razstav v Muzeju gibljivih podob Barbara Miller pravi, da razstava raziskuje Hensonovo delo za film in televizijo ter njegov pomemben vpliv na popularno kulturo. Postavitev vključuje tudi material nekaterih ustvarjalčevih manj znanih projektov.

"Jim Henson je prikazan tudi kot eksperimentalni filmar, kot nekdo, ki je bil ves čas ustvarjalno nemiren in se je oziral k vedno novim stvaritvam," je povedala Millerjeva in dodala, da so muzealci vsekakor želeli "za zmeraj povedati to zgodbo".

Vsestransko uspešni klapi svojevrstnih lutk

Mapetki so v televizijski oddaji The Muppet Show s svojo iskrivostjo razveseljevali med letoma 1976 in 1981, za razliko od večine zvezdnikov malih ekranov pa je njim uspel še prestop v svet filma. Henson je sodeloval tudi pri ustvarjanju Sezamove ulice, ki je zaživela leta 1969, pa tudi Fračjega dola, ki so ga snemali med letoma 1983 in 1987.

V zgodovino filma se je Henson zapisal tudi kot režiser in soscenarist kultnega Labirinta, v katerem sta leta 1986 nastopila David Bowie in Jennifer Connelly.

Pri snovanju razstave je sodelovala tudi Hensonova družina, ki je leta 2013 muzeju podarila mnoge predmete iz Muppet Showa, sodelovale pa so tudi nekatere organizacije, povezane s Hensonovim delom in zapuščino.

P. G., foto: Reuters