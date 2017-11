Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Vloga samozavestnega, skoraj agresivno stereotipno ameriškega Oliverja je nedvomno vrhunec dosedanje kariere Armieja Hammerja, a resnično odkritje je 21-letni Timothée Chalamet. Foto: IMDb Jordan Peele kot neposredni navdih za film Zbeži! navaja Noč živih mrtvecev (1968), klasično grozljivko, ki je imela temnopoltega protagonista. Foto: Karantanija Cinemas/Kolosej Sean Baker, ki je že s Tangerine (2015), gverilskim filmom, v celoti posnetim na prenosni telefon iPhone 5s, dokazal, da je eden najbolj talentiranih režiserjev mlajše generacije s posluhom za socialno ogrožene, je s Projektom Florida naredil še korak dlje, čeprav je koncept še vedno isti - bedo in revščino zapakirati v živahno, "poprealno", kot temu pravi Baker, preobleko. Foto: Liffe Dodaj v

Zbeži! in Pokliči me po svojem imenu med favoriti neodvisnega filma

Nagrade independent spirit podeljujejo dan pred oskarji

23. november 2017 ob 21:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pokliči me po svojem imenu, nostalgična drama o odraščanju in istospolni ljubezni, gre v boj za ugledne nagrade neodvisnega filma z največ nominacijami.

Film italijanskega režiserja Luce Guadagnina, ki smo ga pri nas lahko videli v okviru festivala Liffe, je nominiran za kar šest nagrad "neodvisnega duha" - Independent Spirit. Mladi Timothee Chalamet je tako nominiran za najboljšega igralca v glavni vlogi, njegov partner pred kamero Armie hammer za najboljšo stransko vlogo, cel film pa lahko postane tudi najboljši celovečerec, kar je tudi osrednja nagrada festivala.

A vse seveda še ni odločeno. Jordan Peele si je s svojo neizprosno satiro rasnih odnosov v Ameriki v grozljivki Zbeži! prislužil pet nominacij, tudi tisto za najboljši film. Osrednjo kateogorijo zaokrožijo še ena zgodba o odraščanju, Lady Bird, pa drama The Rider in socialni portret Projekt Florida, ki se je prav tako v Ljubljani vrtel pod okriljem Liffa.



S petimi nominacijami se lahko pohvali tudi kriminalka Dobri časi (Good Time), o kateri številni kritiki pišejo, da prinaša največji igralski dosežek v karieri Roberta Pattinsona.

Izvrstno napovedujejo oskarje

Nagrade Independent Spirit, ki jih bo 3. marca podeljevala organizacija Film Independent, so namenjene umetniškim filmom, ki so bili posneti za manj kot 20 milijonov dolarjev. Na neformalni slovesnosti ob kosilu nagrade vsako leto podeljujejo točno en dan pred bliščem in spektaklom oskarjev.

Zanimiv podatek pa je, da je v zadnjih štirih letih čisto vsakič dobitnik nagrade independent spirit za najboljši film dan kasneje dobil tudi oskarja v isti kategoriji. To so bile drama Mesečina, V žarišču, Birdman in 12 let suženj.

V tekmi za najboljšega igralca se bodo Chameletu pridružili Robert Pattinson (Dobri časi), James Franco (The Disaster Artist), Daniel Kaluuya (Zbeži!) in Harris Dickinson (Beach Rats).

V enakovredni ženski kategoriji so nominirane Salma Hayek (Beatriz at Dinner), Saoirse Ronan (Lady Bird), Margot Robbie (I, Tonya), Frances McDormand (Trije plakati pred mestom), Shinobu Terajima (Oh Lucy!) in Regina Williams (Life and Nothing More).

Med bolj zanimivimi "izpusti" letošnje bere je to, da Greta Gerwig kljub štirim nominacijam za Lady Bird ni v igri za nagrado za najboljšo režijo (lahko pa dobi priznanje za scenarij). Prav tako je brez nominacij ostala romantična pravljica Guillerma del Tora Oblika vode.

