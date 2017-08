Zlati leopard Locarna presenetljivo kitajskemu dokumentarcu Gospa Fang

Drevi sklepna prireditev 70. filmskega festivala v Locarnu

12. avgust 2017 ob 18:50

Locarno - MMC RTV SLO

Čeprav se je kot potencialnega velikega zmagovalca letošnjega filmskega festivala v Locarnu omenjalo predvsem družinsko dramo Freiheit, stilistično drzen 9 Doigts ali politično angažiran dokumentarec Did You Wonder Who Fired the Gun?, gre letošnji zlati leopard za najboljši film kitajskemu dokumentarcu Gospa Fang.

Tako se je žirija jubilejnega 70. mednarodnega filmskega festivala v Locarnu v Švici, ki ji je letos predsedoval francoski režiser Olivier Assayas, odločila nagraditi dokumentarec Fang Xiu Ying (Gospa Fang), ki ga podpisuje priznani kitajski filmar Bing Vang, poroča Hollywood Reporter. V 85-minutnem filmu spremljamo Šju Jing Fang, ki trpi za Alzheimerjevo boleznijo, vendar se kljub temu zaveda, da se njeno življenje bliža koncu.

Prizorišče dogajanja je vasica na jugu Kitajske, kjer se gospa Fang spoprijema z občutki, ki spremljajo zavest o neizbežno bližajoči se lastni smrti, pa tudi z življenji svojih sorodnikov in sosedov, ki se zbirajo okoli nje, da se lahko še zadnjič poslovijo od nje. Vang je tako na film ujel deset dni iztekajočega se življenja te 76-letne kmetovalke.

Prvi mož kitajske dokumentaristike

Film, ki je svetovno premiero doživel v Hongkongu, je bil na ogled tudi na letošnjem umetnostnem sejmu Documenta v Kasslu. Leta 1967 rojeni Bing Vang velja za zastavonošo sodobnega dokumentarističnega gibanja na Kitajskem. Lani je na beneškem filmskem festivalu prejel nagrado horizons za najboljši scenarij, ki mu jo je prinesel film Bitter Money (Grenak denar).

V glavnem tekmovalnem programu festivala v Locarnu, ki se suvereno postavlja ob bok filmskim festivalom v Cannesu, Berlinu in Benetkah, se je za glavno nagrado, zlatega leoparda, potegovalo 18 filmov. Lani je zlatega leoparda za najboljši film dobil Godless v režiji Bolgarke Ralitze Petrove.

Posebna nagrada žirije in najboljša režija

Posebna nagrada žirije Locarna gre srhljivi drami As Boas Maneiras (Dobre manire), ki jo podpisujeta Brazilca Juliana Rojas in Marco Dutra. Dogajanje je postavljeno na obrobje Sao Paula, kjer skrivnostna in premožna Ana najame osamljeno medicinsko sestro za varuško svojega še nerojenega otroka, vendar se zgodba razvije v popolnoma nepričakovani smeri.

Nagrada za najboljšo režijo gre francoskemu filmarju F. J. Ossangu za v uvodu omenjenemu 9 Doights (9 prstov), v katerem spremljamo protagonistko na begu, ki podeduje bogastvo umirajočega človeka, ki ga je spoznala na ulici.

Priznana Francozinja in mladi Danec

Francoska zvezdnica Isabelle Huppert je prejemnica nagrade za najboljšo igralko, ki ji jo je prinesla vloga v Madame Hyde. V filmu Serga Bozona spremljamo učiteljico, ki po udaru strele doživi popolno osebnostno preobrazbo. Nagrada za najboljšega igralca pa gre 29-letnemu Dancu Elliottu Crossettu Hovu za vlogo v filmu Vinterbrodre (Brata zime). Stvaritev, ki jo podpisuje Hlynur Palmason, prinaša zgodbo dveh bratov, ki se prebijata skozi trdo zimo in se zapleteta v nasilen spor z drugo družino.

Kino sedanjosti, filmarke in najobetavnejši režiser

V kategoriji Kino sedanjosti dobi letošnjega zlatega leoparda Ilian Metev, producent filma ¾, katerega protagonistka je mlada nadarjena pianistka. Francozinja Valerie Massadian je prejemnica posebne nagrade audentia, namenjene ustvarjalkam v svetu filma, ki ji jo je prinesel film Milla. Južnemu Korejcu Kim Dae Hvanu pa je film Cho-haeng - drugi iz njegove t. i. družinske trilogije - prinesel nagrado za najobetavnejšega režiserja.

Častni in mali zlati leopard ter leopard club

Sicer pa je bilo že pred časom znano, da je letošnji častni leopard namenjen ameriškemu režiserju, scenaristu in producentu Toddu Haynesu ter igralki Nastassji Kinski mali zlati leopard. Ameriški igralec Adrien Brody pa je v zbirko lovorik dodal še nagrado, imenovano leopard club. Za zdaj pa še ni znano, kateremu filmu bo šla nagrada občinstva.

Drevišnja sklepna slovesnost festivala, ki bolj kot na zvezdnike stavi na film, se začne ob 21. uri. Na tokratni izvedbi je svetovno premiero doživela tudi slovensko-avstrijska koprodukcija Družina v režiji Roka Bička, ki je bila na ogled v sekciji Teden kritike.

P. G.