Bojkotirati ali ne bojkotirati? Shakespeare "po trumpovsko"

Mnoge je razburila nova postavitev Julija Cezarja

13. junij 2017 ob 21:19

New York - MMC RTV SLO/Reuters

Newyorška gledališka skupina Public Theater mora javno braniti svojo postavitev klasične Shakespearove tragedije Julij Cezar. Reinterpretirali so jo namreč tako, da so v vlogo umorjenega rimskega cesarja postavili predsednika Trumpa - in izgubili dva ključna sponzorja.

Nepridobitno gledališče je v ponedeljek izgubilo dva velika sponzorja, letalsko družbo Delta in korporacijo Bank of America. Jasno jim je, priznavajo, da je njihova reinterpretacija Shakespearove tragedije, v kateri Cezarja upodobijo kot svetlolasega, karizmatičnega poslovneža (ki se kopa v zlati kadi), razdelila javnost. Igralci (in njihovi kolegi iz umetniških krogov) denimo zdaj grozijo, da bodo bojkotirali podjetji, ki sta umaknili svojo finančno podporo.

"Točno take debate so cilj našega družbeno zavednega teatra," je gledališče zapisalo v izjavo za javnost. "Naša postavitev Julija Cezarja niti slučajno ne spodbuja nasilja nad komer koli. Shakespearova drama in naša postavitev imata ravno nasprotno sporočilo: kdor poskuša braniti demokracijo z nedemokratičnimi sredstvi, bo moral plačati visoko ceno in uničiti točno to, za kar se je boril."

Podjetji Delta in Bank of America sta svoje sponzorstvo umaknili v nedeljo, nekaj ur po tem, ko je predsednik Trump tvitnil svoj pomislek, da pri Juliju Cezarju ne gre za umetnost, pač pa za politični govor.

Podobnost ni ušla nikomur

Pri New York Timesu so v recenziji predstave zapisali, da "upodobitev mulastega, svetlolasega Cezarja v modri obleki, v kompletu z zlato kadjo in našobljeno slovansko ženo, 'trolanje' Trumpa pripelje na osupljivo novo raven". Pri New York Daily News so pisali o "liku egomanijaka, ki je čista kopija trenutnega lastnika Ovalne pisarne. In zaradi svoje sle po moči in napuha je umorjen."

Pozivi k bojkotu ...

"Razočaran sem nad Delto, ker obračajo hrbet svobodi govora," je tvitnil Beau Willimon, ameriški dramatik in avtor Netflixove uspešnice Hiša iz kart. "Z vami sem preletel na tisoče milj. A zdaj je tega konec."

Pisateljica Joyce Carol Oates je tvitnila, da si bo šla predstavo ogledat prav iz "navdušenega upora proti zagovednežem s cenzorskimi ambicijami".

Oglasil se je tudi kultni igralec Ron Perlman (Hellboy) in obsodil zdaj že nekdanja sponzorja. "Ravnajte v skladu s tem," je naročil svojim sledilcem.

Predstavnik letalske družbe je potrdil, da so svojo podporo umaknili, ker je produkcija "prestopila mejo dobrega okusa", bančniki pa menijo, da je bila predstava uprizorjena na način, ki naj bi provociral in žalil. "Če bi za ta namen vedeli vnaprej, se sploh ne bi odločili za sponzorstvo," pravijo zdaj.

... in glasovi podpore

Obe podjetji sta na družbenih omrežjih dobili tudi veliko podpore. "Bravo za Delto, ki je umaknila podporo 'zaigranemu' atentatu na predsednika," je tvitnil nekdanji guverner Arkansasa Mike Huchabee. "Nikomur ni treba sponzorirati takega sranja!"

Podjetje American Express, ki je prav tako eden od podpornikov gledališča, je že podalo izjavo, da ne podpirajo pričujoče postavitve Julija Cezarja, niso pa napovedali, da bodo umaknili svoje sponzorstvo.

Afera močno spominja na škandal, ki je pred dvema tednoma (najverjetneje) končal kariero komičarke Kathy Griffin. Javnost je namreč fotografije, na katerih se je pojavila z odrezano, okrvavljeno Trumpovo glavo v roki, ocenila za neokusne in neprimerne. Ko so fotografije zaokrožile po družbenih omrežjih, je komičarka izgubila sponzorstva in več služb, med drugim tudi vodenje CNN-ovega silvestrovega programa, ki ga je tradicionalno povezovala v družbi Andersona Cooperja.

A. J.