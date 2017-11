Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zasledovalci sreče se gledajo skoraj kot špageti vestern: ikonografija Divjega zahoda, potencirane situacije, dolgi pogledi, kavbojski ples, glasba v slogu Morriconeja, morje trupel in nenehna gonja za enim samim ciljem, ki poganja predstavo. Foto: Andrej Lamut Flo Kasearu in Andra Aaloe sta estonski umetnici iz Talina, obe delujeta na različnih umetniških področjih in z različnimi mediji. V Mariboru sta se odločili opozoriti na problematiko varnosti, ki postaja ena žgočih tem sodobnosti. Kostumska drama je participatorna skupinska aktivnost, pri kateri se bomo udeleženci spremenili v »varnostne organe«. Andra in Flo vabita: »Zagotovite si svojo prihodnost tako, da se pridružite varnostnemu sektorju. Bodite eden izmed nas, bodite člen v Globalni mreži kontrole. Pomagajte nam ustvariti novo geografijo moči.« Foto: Andra Aaloe & Flo Kasearu Dodaj v

Drugajanje vihti Brechtovo kladivo, ki bo spreminjalo svet

Mlade in manj mlade v Mariboru nagovarja Drugajanje

27. november 2017 ob 10:43

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborski festival Drugajanje mladim in manj mladim že 16. leto prinaša angažirano sodobno uprizoritveno umetnost, pri čemer jih poskuša nagovoriti tako kot gledalce kot ustvarjalce.

V Mariboru se danes začenja mednarodni festival Drugajanje 2017, ki nastaja v sodelovanju med ljubljanskim zavodom Bunker in mariborsko II. gimnazijo.

"Letošnje Drugajanje nagovarja mlade, pa tudi vse ostale, z vrhunsko domišljenimi uprizoritvenimi postopki, ki gledalca ne spustijo z vajeti v udobje stola v temi. Že Brecht se je uprl interpretaciji umetnosti kot ogledala družbi. Razmišljal je o umetnosti kot o kladivu, s katerim sooblikujemo svet - letošnje predstave pa umetnost uporabijo bolj kot sredstvo, s katerim svet sicer uzremo v drugi luči, poskušamo najti nastavke rešitev, drugih interpretacij, a mu - tudi v maniri mladostniške navihanosti - pokažemo jezik!" je v uvodu poudarila izvršna producentka festivala Alma R. Selimović.

O nezadostnosti aktivizma v umetnosti

V sodelovanju s četrto sezono sodobnih uprizoritvenih umetnosti Nagib na oder bodo v Maribor pripeljali Prvo altruistično predstavo Marka Bulca. "Prva altruistična predstava korenini v Bulčevi frustraciji in nezadovoljstvu z večino videnih artivističnih projektov (tudi avtorjevih), ki nesrečne, nepravične, nezakonite in podobne mizerne situacije drugega in drugih izkoriščajo za samopromocijo in krepitev umetniškega ega ter so večinoma samozadostno vpeti v meje umetniškega sistema," so pojasnili pri Bunkerju.

Predstava bo na ogled v sredo v prostorih Narodnega doma Maribor. Danes bo festival začela zasedba EnKnapGroup & Nature Theater of Oklahoma s projektom Zasledovalci sreče, ki bo uprizorjena v amfiteatru II. gimnazije. Na mariborski železniški postaji bo v torek nastopila Rima Najdi, ki živi med Bejrutom in Berlinom, v četrtek pa v Salonu uporabnih umetnosti estonski umetnici Flo Kasearu in Andra Aaloe s Kostumsko dramo.

Od leta 2012 je festival Drugajanje vpet v mrežo Festivals in transition. Gre za mrežo 13 festivalov, ki si trenutno v okviru projekta Urban Heat prizadeva z umetniškimi raziskovanji proučevati razmerja med mestom in umetnostjo ter nevidnimi skupnostmi v mestih.

Festival, ki ima v zadnjih letih tudi mednarodni značaj, je nastal na pobudo ravnatelja II. gimnazije Ivana Lorenčiča v želji, da se mladi seznanijo s sodobno uprizoritveno umetnostjo ter da se predstave, ki tu redko gostujejo, pripeljejo v Maribor. Dijakom omogočajo priprave na predstave v razredih, pogovore z umetniki in delavnice.

A. J.