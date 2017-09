Elfriede Jelinek nagrajena s faustom za življenjsko delo

Osrednja gledališka nagrada na nemških tleh

20. september 2017 ob 20:31

Leipzig - MMC RTV SLO

"Ne želim imeti občutka, da pišem tako rekoč za večnost," je o svojem ustvarjanju nekoč izjavila avstrijska pisateljica in nobelovka Elfriede Jelinek, ki je letošnja prejemnica najpomembnejše nemške gledališke nagrade za življenjsko delo.

Za dela 70-letne Elfriede Jelinek je značilna večplastnost, mnogi jim pripisujejo izjemno kontroverznost. Skozi čas so naletela na najrazličnejše odzive - nekateri kritiki jim namenjajo slavospeve, drugi jih obsojajo. V javnosti Jelinekova velja za glas, ki ga ni mogoče preslišati in je od samega začetka svojega ustvarjanja deležna oznake "provokativna".

Prevladujoče teme njene proze in dramatike so ženska spolnost, spolne zlorabe in boji med spoloma. V poznejših delih se je odmaknila od ženskih vprašanj in se usmerila v družbeno kritiko in avstrijske težave s spopadanjem z nacistično preteklostjo.

Moč in nasilje, večni gibali odnosov

Eno njenih najbolj razvpitih del, Učiteljica klavirja, prikazuje brutalnost in razmerja moči v človeških odnosih, saj sta po njenem mnenju prav moč in nasilje pogosto osrednji gonilni sili razmerij. Po omenjenem romanu, ki je v izvirniku izšel leta 1983, je Michael Haneke leta 2001 posnel film z Isabelle Huppert v glavni vlogi. Roman je v slovenskem prevodu Martine Cajnkar izšel leta 2003. V slovenščini imamo na voljo še dva njena romana, in sicer Ljubimki ter Naslada, oba v prevodu Slava Šerca.

Poleg enajstih romanov in večjega števila pesmi, radijskih iger, libretov ter tudi prevodov je napisala več kot trideset dramskih del, nazadnje je lani krstno uprizoritev na münchenskem odru doživela njena drama Wut (slov. Jeza).

Najpomembnejša odrska lovorika nemških tal

Nagrado, imenovano Der Faust, od leta 2006 podeljuje Nemško odrsko društvo - pravzaprav zveza gledališč in orkestrov na zvezni ravni - v sodelovanju z Zveznim deželnim kulturnim skladom, Nemško akademijo za uprizoritvene umetnosti in vsako leto s tisto zvezno deželo, v kateri poteka slovesnost.

Letos je gostiteljica največja nemška dežela Saška, podelitev organizirajo v Leipzigu. Nagrado faust podeljujejo v osmih stalnih kategorijah, nagrade za življenjsko pa ne podelijo vsako leto.

Faust v pisani druščini pri Elfriede Jelinek

Faust, ki ga bodo Elfriede Jelinek podelili na slovesnosti 3. novembra, ne bo osamljen, saj je književnica v preteklosti že prejela več uglednih nagrad. Izpostavimo lahko nagrado Heinricha Bölla, ki jo podeljuje mesto Köln, literarno nagrado dežele Štajerske, najprestižnejšo nemško Büchnerjevo nagrado in prav tako ugledno Heinejevo nagrado. Nobelovo nagrado za književnost so ji podelili leta 2004.

P. G.