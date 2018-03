Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Beogradu leta 1931 rojeni Andrej Kurent je poleg izvrstno odigranih gledaliških, filmskih in radijskih vlog še posebej slovel kot sijajen govorec, kar je vodilo k poučevanju študentov na akademiji med letoma 1964 in 1971. Foto: SNG Drama Ljubljana Priznanje veliki bršljanov venec ZDUS-a letos prejme dramaturginja Livija Pandur. Foto: Marko Markoski Igralec Aljoša Ternovšek je suveren v vsaki vlogi, zmeraj iščoč in presenetljiv v transformacijah, natančen v karakterizacijah in nemirnega ter raziskovalnega duha, so me drugim ocenili pri ZDUS-u. Foto: RTV Slovenija/Žiga Culiberg "Jurij Zrnec je zrel karakterni igralec s širokim razponom raznolikih, odlično odigranih vlog in ustvarjalec najbolj zahtevnih vlog slovenske in tuje dramske literature," so pri ZDUS-u zapisali v obrazložitvi nagrade. Foto: Žiga Živulović jr. / BoBo Igralcu in plesalcu Ivanu Peternelju dramsko stanovsko združenje podeljuje nagrado bršljanov venec. Foto: ZDSU Sorodne novice Stannia Boninsegna je dobitnica odličja Marije Vere Dodaj v

Igralcu Andreju Kurentu odličje Marija Vera za življenjsko delo

Nagrade Združenja dramskih umetnikov Slovenije

25. marec 2018 ob 13:20

Kranj - MMC RTV SLO, STA

Igralsko odličje Marija Vera za življenjsko delo gre tokrat Andreju Kurentu, veliki bršljanov venec Liviji Pandur, nagradi za igralske dosežke v minulem letu prejmeta Aljoša Ternovšek in Jurij Zrnec, igralec in plesalec Ivan Peternelj pa prejme bršljanov venec za leto 2017.

Andrej Kurent (1931) sodi v tretjo generacijo novo ustanovljene igralske akademije po drugi svetovni vojni in je zagotovo eden izmed najpomembnejših za zagon repertoarja ljubljanske Drame, so v Združenju dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) zapisali v obrazložitvi.

Od Romea do Fausta, od Matička do Kaligule

Nadalje so zapisali še, da ni sodeloval zgolj pri naših prvih filmih, bil je tudi eden tistih izbrancev, ki so soustvarjali slovensko eksperimentalno gledališko sceno. Igral je v številnih vodilnih in karakternih vlogah, od Shakespearovega Romea do Goethejevega Fausta, od Matička do Kaligule.

Poleg izvrstno odigranih gledaliških, filmskih in radijskih vlog je še posebej slovel kot sijajen govorec, kar je vodilo h kasnejšemu poučevanju študentov na akademiji. Kurentovo igralsko mojstrstvo je slovenska in jugoslovanska kritika z občudovanjem označevala kot odlično, intenzivno in ekspresivno.

Neizbrisen pečat na gledališki krajini

Dramaturginja Livija Pandur (1959) prejme letošnje priznanje veliki bršljanov venec. V ZDUS-u so jo označili kot "snovalko, premišljevalko, ohranjevalko in vsestransko gledališko ustvarjalko, ki je s svojim delom neizbrisno zaznamovala slovensko in širšo gledališko pokrajino".

Glavnina njene gledališke poti je povezana z opusom njenega brata, prezgodaj umrlega Tomaža Pandurja. Kot so še zapisali v obrazložitvi: "Čeprav je bil kot režiser in izrazito karizmatična osebnost vso njuno skupno pot v ospredju oz. pred očmi javnosti izpostavljen predvsem on, je neprecenljiv delež k njegovim predstavam s svojimi zamislimi, subtilnostjo in pronicljivo mislijo prispevala Livija Pandur."

Bajan, Referent in Branilec

Igralec Aljoša Ternovšek (1972) prejme nagrado za vlogo Bajana v avtorskem projektu Stenica v režiji Jerneja Lorencija, za vlogo Referenta v predstavi Pesmi živih mrtvecev avtorja in režiserja Matjaža Zupančiča ter za vlogo Branilca v Terorju Ferdinanda von Schiracha v režiji Eduarda Milerja.

Igralec je suveren v vsaki vlogi, zmeraj iščoč in presenetljiv v transformacijah, natančen v karakterizacijah in nemirnega ter raziskovalnega duha. Gre za igralca, ki z vsako vlogo znova odkriva nove plasti svojega igralskega izraza, so še ocenili pri ZDUS-u.

Kreon, Hvastja, Žan Govekar in Olaf Rasmundsen

Igralec Jurij Zrnec (1978) prejme nagrado za vlogo Kreona v Sofoklejevi Antigoni v priredbi Žanine Mirčevske in v režiji Eduarda Milerja, za vlogo Hvastje v Cankarjevih Hlapcih v režiji Janeza Pipana ter in za vlogi Žana Govekarja in Olafa Rasmundsena v Korunovem Svetem možu v režiji Matjaža Zupančiča.

"Jurij Zrnec je zrel karakterni igralec s širokim razponom raznolikih, odlično odigranih vlog in ustvarjalec najbolj zahtevnih vlog slovenske in tuje dramske literature," so zapisali v obrazložitvi.

Povezovanje različnih zvrsti odrskih umetnosti

Igralec in plesalec Ivan Peternelj (1968) prejme nagrado bršljanov venec za leto 2017. Stanovsko društvo mu jo namenja za koreografijo v predstavi Svetlane Makarovič in Jureta Novaka Pasja procesija, za režijo in koreografijo predstave Sergeja Sergejeviča Prokofjeva Peter in volk ter za režijo predstave Oscarja Wilda Jetniška balada.

Po mnenju žirije ZDUS-a vse tri predstave dokazujejo, da gre za izjemnega odrskega umetnika, ki omogoča povezave med različnimi zvrstmi odrskih umetnosti in udejanja vrline ter veščine, ki se izrazijo v umetniških kreacijah izjemno širokega spektra.

Vsa omenjena priznanja bo Združenje dramskih umetnikov Slovenije podelilo v torek ob začetku Tedna slovenske drame v Kranju.

P. G.