Improvizija: parodističen pogled na blišč in bedo Evrovizije

"V nasprotju z Evrovizijo tukaj kuhinja zagotovo bo"

19. maj 2018 ob 11:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Teden dni po tem, ko smo dobili novo evrovizijsko popevko, bodo to - le da z veliko več kuhinje, obljubljajo - izbirali tudi na tradicionalni Improviziji. Na letošnji parodiji blišča in bede, kot jo pooseblja Evrovizija, se bo pomerilo devet izvajalcev.

V te se bodo prelevili improvizatorji in igralci ob spremljavi improvizijskega orkestra. Organizatorji sporočajo, da "v nasprotju z Evrovizijo, tukaj kuhinja zagotovo bo". Zmagovalno pesem Improvizije, ki bo nocoj ob 19.30 v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, bodo izbrali dejavno udeleženi obiskovalci.

Stilsko raznovrstne zasedbe se bodo potegovale za naslov zmagovalne popevke Improvizije 2018. Besedilo in glasba sta prepuščena spontanemu navdihu, naslove popevk določi občinstvo, improvizatorji pa se morajo spopasti tudi z različnimi gledališkimi izzivi, bujnimi kostumi in scenografijo. Zmagovalno pesem pa bodo s televotingom izbrali dejavno udeleženi obiskovalci.

Vlogo očarljivega, uigranega in s šalami oboroženega para bosta letos prevzela Sašo Stare in Urška Mlakar, ki bosta predstavljala "srce parajoče zgodbe sodelujočih posameznikov in skupin z vsega sveta".

Na oder Improvizije stopajo Juš Milčinski, Nina Sojar Košorok, Sara Gorše, Tim Kern, Voranc Boh in Zala Ana Štiglic, improvizijski orkester pa bodo sestavljali Aleš Zorec, Ivan Mijačević, Rok Šinkovec in Tomaž O. Rous. Vse skupaj bo spremljal tudi poročevalec z rdeče preproge Rok Bohinc.

Vizualno podobo predstave je zasnoval Boštjan Štorman, video je delo Nika Drozga, za luč je zaslužen David Andrej Francky, scenografijo pa podpisuje Dan Pikalo. Producent šova, nastalega v produkciji KUD Sokoli Tabor in CD, je Juš Milčinski, umetniški vodja pa Peter Frankl.

Prva izdaja Improvizije je bila leta 2001 v prostorih KUD France Prešeren, ker pa je dogodek prerasel zmogljivosti trnovske dvorane, ga od leta 2008 gosti Cankarjev dom. V 16 letih so se na odru Improvizije zvrstili številni zanimivi performansi, z iznajdljivostjo improvizatorjev pa se je lahko kosala zgolj domišljija gledalcev, ki so med drugim za naslove skladb izbrali Izkopala si bom grob, Ljubica, zakaj? Chica, porque? ali Ustreli mi galeba.

M. K.