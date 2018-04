Ironije polna premiera muzikala Titanik: ob trku v ledeno goro se je na oder sesul strop

Občinstvo gledališča Mayflower v Southamptonu je moralo zapustiti dvorano

16. april 2018 ob 21:13

Southampton - MMC RTV SLO

Premierno predstavo muzikala Titanik so morali na polovici prekiniti in igralsko ekipo evakuirati z odra - del stropa se je namreč sesul na oder, in to ravno v trenutku, ko je v zgodbi ladja zadela ob ledeno goro in sesula notranjost najbolj slavnega parnika na svetu.

Občinstvo gledališča Mayflower v Southamptonu je zatem zapustilo dvorano, večina je kljub skrajšani različici izvedbe odšla domov dobre volje, poroča BBC.

Titanik je na pot krenil 14. aprila 1912

Na oder je takoj po sesutju prihitel napovedovalec, ki je pretresenemu občinstvu razložil, da dogodek prekinjajo iz "zdravstvenih in varnostnih razlogov". Uprizoritev v Southamptonu je sicer sovpadla s 106. obletnico slovitega prvega dne potovanja čez severni Atlantski ocean in potopa, ki se je zgodil 14. aprila 1912. Angleška čezoceanska ladja je trčila v ledeno goro, bila pa je znana po vsem svetu, saj je bila med gradnjo največja na svetu.

Izvršni producent Michael Ockwell je ob ponesrečeni izvedbi dejal: "Saj ni moglo uspeti ... očitno se nismo mogli izogniti ironiji."

Tiskovni predstavnik gledališča pa je v pojasnilu javnosti zapisal, da je sicer odpadel velik kos ometa, da pa ni ni šlo za "velik gradbeni problem". Dodal je še, da so "z mislijo na igralsko ekipo raje odpovedali drugo polovico predstave."

Sprva mislila, da gre za del nastopa

Claire Cleaver, ki se je udeležila premiere skupaj z nečakinjo, je dejala, da je sprva mislila, da gre za del nastopa. "Najprej je bilo precej zastrašujoče, saj nismo vedeli, kaj se dogaja, toda ekipa Mayflower je ravnala zelo dobro in zato ni bilo panike," je povedala za BBC in dodala, da se ji zdi "ironično, saj gre za prvo izvedbo Titanika v naših koncih, in ta se je kar sama potopila. Bila je fantastična predstava, zato smo bili razočarani, da je ne moremo videti v celoti."

Mnogi od obiskovalcev so se o trenutku dobesednega in fiktivnega odrskega potopa razpisali tudi na družbenih omrežjih. Ena od obiskovalk je na Twitterju vprašala, ali bi se morali ob odhodu iz dvorane po nesreči postaviti v vrste in oblikovati urejeno čakalno vrsto, določeno tako, da se najprej rešijo najprej ženske in otroci.

Vrnitev na odre po popravilih

Gledališče je sporočilo, da nihče ni bil poškodovan, predstava pa naj bi se po načrtih na spored vrnila po popravilih stropa in odra. Obiskovalci bodo dobili nove vstopnice, imeli pa bodo tudi možnost, da jim gledališče povrne denar.

Muzikal Titanik ima bogato tradicijo, na Broadwayu so ga prvič uprizorili leta 1997. Takrat je osvojil več nagrad tony, tudi za najboljšo glasbeno točko.

N. Š.