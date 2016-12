Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Predstavo si bo mogoče ogledati še v petek v Lutkovnem gledališču Maribor ter 7. januarja v Plesnem teatru Ljubljana. Foto: Saša Huzjak Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kamor ptice ne letijo: med strahom in pogumom, med krivdo in katarzo

Ponovitvi jutri in 7. januarja

29. december 2016 ob 14:36

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Lutkovnem gledališču Maribor bodo drevi premierno uprizorili plesno predstavo Kamor ptice ne letijo, v kateri avtorica koncepta in koreografinja Magdalena Reiter razmišlja o krhkosti človekovega razcepljenega telesa v urbanem in iztrganem okolju, ki nenehno išče celost.

Predstava nakazuje na izginevanje podob, občutkov in notranjih stanj ter na poskus njihove revitalizacije, ki se dogajajo v procesu nenehnega izgubljanja in ponovnega sestavljanja lastne intime. Ta poteka na tanki črti med osebnim in socialnim. Kot so zapisali v gledališču, je prostor skupnega bivanja reduciran na disfunkcionalni izraz, v katerem sta jezik in telo, medtem ko prehajata iz ene oblike v drugo, raztrgana na koščke - vse dokler njune podobe ne postanejo disfigurirane, dokler se popolnoma ne zabrišejo, zbledijo.

Pozicija posameznika ves čas niha med izolacijo in stopitvijo z množico, med utopičnim in realnim, med strahom in pogumom, med krivdo in katarzo. V telesih je namreč vedno že vpisan spomin in razkroj nekega prostora in časa, ob čemer je tisto, kar še vedno gradi skupnost, naša intimna želja, da se bližina lahko še vedno zgodi.

Poleg Magdalene Reiter so plesno predstavo soustvarjali Mojca Kasjak, Katja Kosi, Jure Masten in April Veselko, dramaturginja je Andreja Kopač, asistentka koreografije Lada Petrovski Ternovšek. V predstavo so vključili glasbo Thomasa Könerja, ki se v besedilu sprašuje, kaj so postali naši spomini, kaj lahko še delimo ter kako deliti odsotnosti, ki obujajo, pozivajo in ne pozabljajo.

Predstava je nastala v produkciji Plesne izbe Maribor in koprodukciji z Lutkovnim gledališčem Maribor.

M. K.