Nagradna igra: z MMC-jem na predstavo Varekai

Gostovanje kanadskih Cirque du Soleil

24. maj 2017 ob 17:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po lanski odpovedi gostovanja Cirque du Soleil v Sloveniji, kanadska artistična skupina v začetku junija prihaja v dvorano Stožice, z nekaj sreče in znanja pa se lahko njihove predstave Varekai udeležite brezplačno.

Cirque du Soleil, ki v svetu slovijo po svojih cirkuških akrobacijah, bodo Slovenijo tokrat obiskali prvič. Naslov predstave Varekai v romskem jeziku pomeni kjerkoli, predstava pa je poklon "nomadskim dušam, duhu umetnosti cirkuške tradicije in vsem, ki z neskončno strastjo iščejo pot v Varekai".

Gibka pot v nenavaden svet Varekai

V predstavi je prizorišče dogajanja gozd na vrhu ognjenika, nenavaden svet Varekai, kjer so mogoče neobičajne stvari. Z neba se na začetku spusti osamljen mladenič; pred njim se odpre pisan svet, poseljen s fantazijskimi bitji. Glavni junak na svoji dogodivščini spoznava čudesa in skrivnosti sveta ter uma.

Sicer je predstava nastala že leta 2002, vendar njeno jedro ostaja nespremenjeno: z neba se spusti osamljeni mladenič in čudovita bitja mu pomagajo na poti. Zgodba živi še danes, dodali pa so nekaj novih poglavij, ker so nekatera postala že kar "deja vu". Zgodba je tako še vedno aktualna, je lani za MMC povedala ustvarjalka predstave Julie Desmarais.

Odgovor na nagradno vprašanje Kateri slovenski modni oblikovalec je za eno od predstav Cirque du Soleil oblikoval kostume? pošljite do petka, 29. maja, do 12. ure na mmc-kultura@rtvslo.si. Ne pozabite pripisati svojih kontaktnih podatkov! Za predstavo v petek, 2. junija, ob 20. uri podeljujemo dva kompleta vstopnic in eno t.i. Meet&Greet vstopnico, ki odpira vrata v zaodrje.



Cirque du Soleil je leta 1984 s povezovanjem gledališča, baleta, sodobnega plesa, mojstrske scenografije in umetnosti akrobacije začel pisati zgodovino novega umetniškega žanra - cirkusa z močnim umetniškim poudarkom. Sprva je skupina štela 73 članov, med njimi 1.300 umetnikov. Sedež organizacije je v Quebecu v Kanadi, skupno pa je v Cirque du Soleil zaposleno okoli 4.000 ljudi.

P. G.