Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Michelle Terry verjame, da je pri postavljanju predstave na oder ključno sodelovanje, celotna odgovornost pa se zato ne naloži režiserju, ampak morajo biti v proces enakovredno vpeti vsi soustvarjalci. Foto: EPA Nova umetniška direktorica gledališča Globe, Michelle Terry, je prepričana, da je ta eden najdemokratičnejših in enakopravnih prostorov, kar jih je. Foto: EPA Novo sezono bodo v gledališču Globe odprli s Hamletom in Shakespearovo komedijo Kakor vam drago. Foto: EPA Demokratičen proces se bo nadaljeval še naprej v sezono, ko bo skupina osmih igralcev naštudirala tri igre, občinstvo pa se bo lahko občasno samo odločilo, katero želi videti. Foto: EPA Dodaj v

Nova vizija gledališča Globe: za večjo demokracijo več besede igralcem in občinstvu

Nova umetniška direktorica stavi na enakovrednejše sodelovanje

7. januar 2018 ob 18:24

London - MMC RTV SLO, STA

"Igralci so presenetljivi dramaturgi. Znajo povedati, kaj v igri deluje," je prepričana Michelle Terry, britanska igralka, ki bo aprila prevzela funkcijo umetniške direktorice londonskega gledališča Globe. Sama je odločena, da v času svojega mandata razrahlja hierarhijo v gledališču in da večjo moč igralskemu ansamblu ter občinstvu.

"Ni pošteno, da celotno breme nosi režiser. V resnici gre za proces sodelovanja, še posebej v našem gledališču, ki je eno najdemokratičnejših in enakopravnih prostorov, kar jih je," še meni Michelle Terry. Aprila bo na položaju namestila Emmo Rice, ki so jo razrešili po dveh sezonah.

Michelle Terry velja za izjemno interpretko vlog v Shakespearovih igrah, vendar pa so ob njenem imenovanju nekateri podvomili o njej, ker ni še nikoli režirala. Kot je povedala v pogovoru za Guardian, je gledališka kultura po njenem prepričanju preveč osredotočena na režiserje, preveč odgovornosti je na enem človeku.

Glavnega igralca bo izbral celoten ansambel

Novo sezono bodo v gledališču Globe odprli s Hamletom in Shakespearovo komedijo Kakor vam drago. Pri postavljanju predstav na oder bo sodelovalo 12 igralcev, dva sorežiserja in oblikovalec. Kdo bo prevzel katero vlogo, bo odločil celoten ansambel.

Leto, ki je dalo Hamleta in znamenito Shakespearovo gledališče

Prihodnja umetniška direktorica je igri izbrala, ker sta obe nastali v letu 1599, kar je obenem leto, ko je bilo zgrajeno prvo gledališče Globe. Obe sta bili tudi zasnovani z mislijo na konkretno arhitekturo gledališča.

Izbira v rokah občinstva

Tudi v preostanku sezone bo ostala demokratičnost skupni imenovalec ustvarjalnega procesa. Skupina osmih igralcev bo naštudirala tri igre, občinstvo pa se bo lahko občasno samo odločilo, katero želi videti. Ko bodo na sporedu predstave Beneški trgovec, Ukročena trmoglavka in Kar hočete na turneji, bo občinstvo prav tako lahko občasno samo izbralo, katero predstavo si želi videti.

Gledalci tudi na vajah

V poletnem delu sezone bodo med drugim uprizorili Othella, kjer bo v glavni vlogi mogoče videti ameriškega igralca Andrea Hollanda (spomnimo se ga iz filmov Mesečina in Selma), v vlogi Jaga pa Marka Rylancea. Režija je bila zaupana Rylanceovi ženi Claire van Kampen. Med novostmi, ki jih napoveduje Michelle Terry, je tudi ta, da bodo gledalci lahko prisostvovali vajam, pri čemer ima v mislih predvsem šolske skupine.

Gledališče kot v Shakespearovem času

Prvotna stavba gledališča Globe je pogorela leta 1613, leto pozneje so jo znova zgradili, a je bila 1644 spet porušena. Moderna rekonstrukcija gledališča temelji na ohranjenem gradivu, podobah in načrtih stavb iz preloma 16. v 17. stoletje. Potem ko je Globe pred 400 leti med igro razvpite zgodbe o kralju Henriku VIII. pogorel, so gledališče v devetdesetih letih prejšnjega stoletja znova postavili in ga odprli leta 1999. Nova stavba poskuša kar se da zvesto slediti izvirni konstrukciji, vendar pa zaradi varnosti ponuja prostor le 1.400 gledalcem, medtem ko si je v prvem gledališču predstave lahko ogledalo tudi po 3.000 ljudi.

M. K.