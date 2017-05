Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rosana Hribar poleg koreografije podpisuje tudi izbor glasbe za predstavo in nastopa v vlogi Vide, ženske, ki je izgubila sina. Urša Rupnik je Ana, ki žaluje za bratom, Maša Kagao Knez pa vdova Bojana. Foto: PTL/Nada Žgank Za režijo in scenografijo predstave je poskrbel Nick Upper, dramaturginja je Andreja Kopač, kostume pa je izdelala Katarina Škaper. Foto: PTL/Nada Žgank Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Predstava Tobelija: o emociji "življenja brez moškega"

Premiera v Plesnem teatru Ljubljana

29. maj 2017 ob 12:24

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Tobelije so bile ženske, ki so v patriarhalni balkanski družbi prevzemale moško funkcijo, ko iz različnih razlogov v družini ni bilo več moških.

Staršem so obljubile, da se ne bodo poročile in bodo skrbele zanje. Dobile so spoštljiv položaj med moškimi, se oblačile in vedle kot moški, nosile so orožje in celo sodelovale v bojih.

V Plesnem teatru Ljubljana (PTL) bo drevi premiera plesne predstave po motivih drame Ljubomirja Đurkovića z naslovom Tobelija v koreografiji Rosane Hribar in režiji Nicka Upperja. Koreografinja in soustvarjalke predstave so navdih črpale iz emocije "življenja brez moškega", ki pripada tako nekdanjemu kot sedanjemu času, so zapisali v PTL-ju.

Večni motivi, ki jih najdemo kjerkoli

Koreografinja Rosana Hribar in soustvarjalki predstave Urša Rupnik in Maša Kagao Knez so pri ustvarjanju predstave črpale iz tega, kako je za žensko živeti brez moškega. Đurkovićeva zgodba Tobelija se lahko danes dogaja kjerkoli: "Gre za urbano tragedijo o treh ženskah dveh generacij, usodno zaznamovanih s tragično izgubo ljubljenega; bodisi sina, bodisi brata, bodisi moža, ki so poslej obsojene na življenje druga z drugo in z odsotnim moškim, s katerim je bila vsaka intimno povezana."

Plesna predstava gradi na večnih motivih, ki se pojavljajo na eni strani v želji in hrepenenju pripadati in po drugi strani v ujetosti v okolje, brezizhodni situaciji, strasti in jezi, žalovanju in hrepenenju, zaničevanju in usodni prepletenosti ter obsojenosti na večno vračanje v preteklost.

"Tobelija je podoba sveta, v katerem se naglo spreminjajo vrednote in ideali, medtem ko vprašanje ženske emancipacije postaja vse bolj aktualno tako v luči izgubljanja (že) priborjenih pravic žensk kot spreminjajoče se identitete (odsotnih) moških. Tobelija je vzvratno ogledalo razbitih identitet človeštva in slika o uničujoči patriarhalnosti sveta," so sporočili iz PTL-ja.

V PTL-ju bo predstava o tobelijah, ki je nastala v koprodukciji Studia 25, na sporedu še v torek ter 5. junija.

A. K.