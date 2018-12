"Ni več ideologije, ki bi se ji lahko uprli, ni več »pravega« razloga za revolucijo. Zato tudi čutimo to grozljivo praznino in hkrati nemoč, da bi se ji uprli, čeravno v nas vre neki tihi, notranji upor," je o idejni podlagi nove predstave povedala Rosana Hribar. Foto: Flota Gibalni material za predstavo je Rosana Hribar črpala iz Fabrovega besedila Napaka sem - gibi so se "rojevali neposredno iz avtorjevih besed". Foto: Flota Dodaj v

Razgaljeno z Rosano Hribar: plesni razmislek o ječi telesa

V PTL-ju premiera nove koreografije Rosane Hribar

13. december 2018 ob 17:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Koreografinja Rosana Hribar v svoji novi predstavi "o občutku ujetosti v lastno telo in njegovo omejenost zaradi staranja". Če potegnemo vzporednice med starajočim se telesom in razkrajanjem družbe, ugotovimo, da gre za popolnoma podobne anomalije, je prepričana.

V Plesnem teatru Ljubljana (PTL) bo nocoj ob 20.00 premiera predstave Razgaljeno po koreografiji in idejni zasnovi Rosane Hribar. Predstava je nastala po motivih besedila Jana Fabra z naslovom Napaka sem iz leta 1988. Ponovitev bo na sporedu še v petek.

Predstava Razgaljeno svojo poetiko konstituira skozi ideološko razočaranje in v plesno-gledališki obliki išče svojo subjektivno resnico, kjer se ponovno sprašuje o vrednosti človeka, so zapisali v PTL-ju. Poleg koreografinje so soustvarjalci in izvajalci predstave še Vito Weis, Kristina Aleksova, Tina Habun, Neža Blažič in Katja Kolarič.

Nova koreografija Rosane Hribar je nastala v produkciji murskosoboškega zavoda Flota in koprodukciji s PTL-jem, zavodom Orlandina.

Ena najbolj cenjenih koreografinj pri nas

Rosana Hribar je priznana koreografinja in vidna predstavnica generacije sodobnih plesalcev, rojena v začetku 70. let. Plesno se je izobraževala na seminarjih v Sloveniji in v tujini, končala šolanje na Akademiji za ples v Ljubljani in magistrski študij na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani, smer umetnost giba.

Od leta 2003 je s plesalcem in koreografom Gregorjem Luštkom ustvarila nekaj pomembnih duetov in predstav. Leta 2015 sta skupaj prejela tudi nagrado Prešernovega sklada. V začetku leta je Rosana Hribar prav na oder PTL-ja postavila plesni solo Orlandina v koreografiji Risime Risimkin.

Kot koreografinja Rosana Hribar deluje doma in v tujini. Doslej je sodelovala s skoraj vsemi najpomembnejšimi slovenskimi koreografi, vrsto gledaliških režiserjev in z različnimi plesnimi in baletnimi skupinami.

