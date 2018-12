Kot je zapisala žirija, se je Belšak znašel v izjemno večplastni, zahtevni, mnogoobrazni, razpoloženjsko dinamični in čustveno skrajni vlogi Onjegina. Foto: SLG Celje/Jaka Babnik V Tatovih se Nina Valič "popolnoma obvladujoče spopada z vse prej kot preprosto post-dramsko pisavo". Foto: SNG Ljubljana/Peter Uhan V predstavi Kos, ki so jo uprizorili člani KUD-a Fofite Medvode, Maša Kavčič igra zdaj že odraslo Uno, ki s seboj nosi ogromno travmo iz otroštva. Foto: JSKD/Matej Maček Dodaj v

Severjevi nagradi za Nino Valič in Vojka Belšaka

Nagrajena tudi najboljša študenta in ljubiteljska gledališčnika

16. december 2018 ob 18:28

Škofja Loka - MMC RTV SLO, STA

Severjevi nagradi za igralske stvaritve v poklicnih gledališčih gresta letos v roke Nine Valič in Vojka Belšaka. Nagrado za stvaritev študenta dramske igre sta si prislužila Matic Valič in Gregor Podričnik, nagrado za najboljšo stvaritev v ljubiteljskem gledališču pa prejmeta Damijan Perne in Maša Kavčič.

Dobitnike prestižnih nagrad, ki jih že 48 let podeljuje Sklad Staneta Severja, ustanovljen v spomin na legendarnega gledališkega in filmskega igralca, je po pregledu vseh predlogov iz lanske gledališke sezone izbrala strokovna žirija. Predsedoval ji je igralec Alojz Svete, člani pa so bili igralka Silva Čušin, dramaturginji Diana Koloini in Tea Rogelj ter igralec in režiser Jaša Jamnik.

Nini Valič so Severjevo nagrado dodelili za vlogi Kadilke in Protikadilke v Prekletih kadilcih ter za vlogo Linde v Tatovih. Kot je v utemeljitvi zapisala žirija, so v gledališkem koncertu Prekleti kadilci v ospredju gledalčeve pozornosti njena sposobnost sproščene in neposredne komunikacije z občinstvom, izvrstni občutek za improvizacijo, nadzorovana mera za komične učinke ter nenazadnje njeno odlično pevsko izvajanje. V Tatovih se popolnoma obvladujoče spopada z vse prej kot preprosto post-dramsko pisavo. "Vidno izstopajoče vloge letošnje nagrajenke pričajo o njenem vztrajnem igralskem vzponu in vrhunski igralski kondiciji," meni žirija.

Vojku Belšaku je žirija Severjevo nagrado prisodila za vlogo Jevgenija Onjegina v uprizoritvi Onjegin in za vlogo Istvana Balle Bana v Naših skrivnostih. Kot je zapisala žirija, se je Belšak znašel v izjemno večplastni, zahtevni, mnogoobrazni, razpoloženjsko dinamični in čustveno skrajni vlogi Onjegina. "Belšak je imeniten v komediji, poglobljen in natančen v dramskih in tragičnih vlogah, z lahkoto se spopada z improvizacijo. Natančna igra, govorne spretnosti in obvladovanje telesa so njegove največje odlike. Je vrhunski igralec, ki postaja nosilni steber repertoarja Slovenskega ljudskega gledališča Celje," poudarja žirija.

Po matičku še novi nagradi za ljubiteljska gledališčnika

Severjevo nagrado za igralsko stvaritev slovenskih ljubiteljskih dramskih igralcev si letos delita Damijan Perne iz Šentjakobskega gledališča Ljubljana in Maša Kavčič iz Kulturno umetniškega društva Fofite Medvode za vlogo Anette Reille v Bogu masakra ter za vlogo Une v predstavi Kos. Oba igralca sta letos na Linhartovem srečanju prejela tudi že matička.

Imena prihajajoče igralske generacije

Matic Valič si je študentsko Severjevo nagrado prislužil z vlogo Kantorja v Cankarjevem Kralju na Betajnovi. "Njegova igra je čista in zahteva gledalčevo usmerjenost pozornosti, ki skozi detajl odkriva razplastenost igralčeve kreacije, katere upodobitev se ponaša nič manj kot - z odliko," je izpostavila žirija.

Gregor Podričnik pa si je študentsko nagrado priboril z vlogo Leontesa v Shakespearjevi Zimski pravljici. "Njegovo obvladovanje igre kot montaže pomeni pogumno soočanje s sodobno gledališko igro, kjer se povezanost nahaja med hitrimi rezi, preskokih v čustvenih stanjih, času in prostoru ter stilskimi prevoji," je zapisano v utemeljitvi.

Severjeve nagrade, ki so med igralci zelo cenjene, so nagrajenci prejeli na slovesnosti na Loškem odru. V Ribnici na Pohorju se je popoldne odvijal tradicionalni Severjev dan, ki je prav tako posvečen 18. decembra 1970 preminulemu legendarnemu igralcu Stanetu Severju.

A. J.