Slovenski sodobni ples osvaja veliko Kitajsko

Predstava Zibka odhaja na veliko gostovanje po Kitajski

12. september 2017 ob 16:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Exodos Ljubljana se s predstavo Zibka, prvo veliko mednarodno sodobno plesno koprodukcijo, odpravlja na veliko gostovanje po Kitajski. V petih velikih kitajskih mestih bodo izvedli šest predstav.

Mednarodna sodobna plesna koprodukcija iniciative srednjeevropskih držav in Kitajske (C-CEEC Dance Union) v koprodukciji z Beijing Dance Academy, Exodos Ljubljana, Interart Culture Centre/Dance Fest Macedonia, Society Party Riga in Tanec Praha bo na velikem gostovanju po Kitajski med 15. septembrom in 5. oktobrom.

Mladi plesalci iz petih držav s koreografom predstave Gregorjem Luštkom, Tan Haom, profesorjem tradicionalnega plesa in pomočnikom koreografa ter producentko in organizatorko gostovanja Natašo Zavolovšek bodo izvedli šest predstav v petih velikih kitajskih mestih, in sicer prestolnici Pekingu, Šjianu, Hangdžovu, Šanghaju in za zaključek znova v Pekingu.

17 ministrov za kulturo

Predstavo bo 23. septembra videlo tudi 17 ministrov za kulturo, saj se bo tam odvijalo veliko srečanje ministrov za kulturo srednjeevropskih držav in Kitajske. Poleg predstav bosta imela naša umetnika Gregor Luštek in Žiga Kranjčan delavnice za študente sodobnega plesa v Šjianu in Hangdžovu.

3. in 4. oktobra bo v Pekingu gostovala še predstava 16, avtorja sta Gregorja Luštka in Rosane Hribar. Na kratko: slovenski sodobni ples se predstavlja in osvaja veliko Kitajsko.

G. K.