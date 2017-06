Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ob odprtju sezone kot uvod v zaznamovanju 100. obletnice Cankarjeve smrti v letu 2018 napovedujejo gostovanje SNG Maribor s predstavo Pohujšanje v dolini Šentflorjanski v režiji Janusza Kice. Foto: Damjan Švarc/SNG Maribor Iz opusa Williama Shakespeara bodo uprizorili komedijo Ukročena trmoglavka, ki jo bo na oder postavil Juš A. Zidar. Foto: Reuters Program podpisuje umetniški koordinator Eduard Miler, ki s to sezono končuje svoj mandat v tržaškem gledališču. Foto: Slovensko stalno gledališče Trst Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

SSG Trst v novi sezoni o večplastnosti odnosov in privlačnostih med partnerjema

Začeli bodo s poklonom Ivanu Cankarju

26. junij 2017 ob 18:02

Trst - MMC RTV SLO/STA

V Slovenskem stalnem gledališču v Trstu bodo sezono odprli s klasiko slovenske dramatike, gostujočo predstavo Cankarjevega Pohujšanja v dolini Šentflorjanski. Sezono bodo posvetili predvsem vprašanjem privlačnosti in odnosom med partnerjema, v malih skupnostih in družbi.

Otvoritvena premiera bo 14. in 15. oktobra uvod v zaznamovanje stoletnice Cankarjeve smrti, ki se je bomo spominjali v letu 2018. Njegovo igro v režiji Janusza Kice bo ob tej priložnost v Trstu uprizoril ansambel SNG Maribor.

Vrsto hišnih uprizoritev bo odprla komedija Resnica francoskega dramatika Floriana Zellerja. Umetniška ekipa se bo spraševala, ali je v labirintu partnerskih odnosov treba govoriti le resnico, pri tem pa jih bo usmerjal režiser Alen Jelen.

Decembra bo na sporedu mednarodna koprodukcija Barufe po komediji Carla Goldonija Le baruffe chiozzotte, ki je že doživela priredbe z istrskim predznakom. Tokrat je zgodbe in zdrahe ribičev prelil v mešanico jezikov severnega Jadrana Splitčan Predrag Lucić, režijo pa je prevzel Vito Taufer. Predstava bo koprodukcija SSG Trst, Gledališča Koper, SNG Nova Gorica ter INK Pula.

V družbi Handkeja in Shakespeara

Za januar napovedujejo slovensko praizvedbo razmišljanja o partnerskih odnosih v predstavi za dva igralca Lepi dnevi v Aranjuezu Petra Handkeja. Predstavo bo režiral Tržačan Igor Pison. Na povpraševanje po klasičnih besedilih pa bo odgovorila komedija Ukročena trmoglavka Williama Shakespeara v režiji Juša A. Zidarja, ki se je v prejšnji sezoni izkazal z režijo praizvedbe predstave Zimski sončev obrat.

Marca bo na vrsti druga koprodukcija Velikani z gore Luigija Pirandella. Predstava je del širšega projekta, ki je nastal z združenimi močmi mreže manjšinskih gledališč iz Trsta, Reke, Temišvara, Subotice in Skopja. Režiser predstave bo Paolo Magelli.

Monodrami Ismena bo aprila sledila druga monodrama nizozemske avtorice Lot Vekemans z naslovom Judež. Različico zgodbe svetopisemskega lika bo na oder postavil Pison.

Umetniški koordinator Eduard Miler s to sezono končuje svoj mandat v tržaškem gledališču. Z enoletnim mandatom ga bo nasledil režiser Pison.

Tudi v tokratni sezoni bodo ob sedmih predstavah osnovnega abonmaja gledalcem na voljo modularne izbire, tokrat z dvema sklopoma gostujočih dramskih, glasbenih in plesnih predstav. Gostovanja nastajajo v večini primerov v sodelovanju z ustanovami, s katerimi SSG že več let navezuje stike na tržaškem in deželnem teritoriju. Kot novost poudarjajo sodelovanje s Kosovelovim domom v Sežani, tudi tokrat na ravni izmenjave dvoran in občinstva.

Za najmlajše obiskovalce bodo uprizorili Slončka Babarja v režiji Tadeja Piška, predstava pa bo nastala v sodelovanju z Glasbeno matico, Prosvetnim domom in Kulturnim centrom Franca Bernika v Domžalah.

M. K.