Umetniško vodenje tržaškega SSG-ja prevzema Igor Pison

Uveljavljen ustvarjalec na mednarodnem prizorišču

22. junij 2017 ob 14:03

Trst - MMC RTV SLO

Ob izteku mandata umetniškega koordinatorja Eduarda Milerja je Slovensko stalno gledališče imenovalo njegovega naslednika, Igorja Pisona.

Pison, po rodu Tržačan, ki je gledališko poklicno pot začel kot igralec, in to prav v SSG-ju, bil pa je tudi član igralskega ansambla v italijanskem državnem gledališču Il Rossetti, bo z enoletnim mandatom vodil umetniško delovanje tržaškega gledališča v sezoni 2017/2018.

Uveljavljeni ustvarjalec, ki je študiral operno in gledališko režijo na Akademiji za gledališče Augusta Everdinga v Münchnu, je večkrat sodeloval s tržaškim gledališčem, v zadnjih letih pa je doživel pomembne mednarodne uspehe tako na dramskem kot na opernem področju z režijami v državnih gledališčih Slovenije, Hrvaške in Avstrije, so sporočili iz SSG-ja.

Leta 2012 je Pison v Münchnu pripravil svojo prvo operno režijo Dallapiccolove operne enodejanke Nočni let (Il volo di notte), v Trstu pa režijo predstave Saj razumete, prirejeno po istoimenski pripovedi tržaškega literata Claudia Magrisa, leto zatem pa glasbeno igro Hozana tekočemu računu Bertolta Brechta in Kurta Weilla. Svojevrstni mejnik v njegovi karieri predstavlja režija drame Angel pozabe po istoimenskem romanu Maje Haderlap leta 2014 v SNG Drama Ljubljana. Še istega leta je v HNK Zagreb in SSG v Trstu režiral dvojezični prvenec Trst, mesto v vojni/Trieste una città in guerra. V sezoni 2015/2016 je v SSG-ju režiral slovensko praizvedbo monodrame Ismena, njena sestra, leta 2016 pa Dogodek v mestu Gogi Slavka Gruma. Istega leta se je podpisal tudi pod režijski koncept Shakespearove tragedije Macbeth v produkciji ljubljanske Drame, je mogoče prebrati v opisu režiserja na spletni strani SNG-ja Maribor.

A. K.