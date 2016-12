Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Režiser predstave, ki je tako občinstvo v Sajgonu kot v tujini navdušila s pridihom romantike, liričnosti, hkrati pa energičnosti in humorja, je Tuan Le. Le je žongliral že pri sedmih letih, obiskoval je cirkuško akademijo v nekdanji Sovjetski zvezi, od koder je njegova družina emigrirala v Nemčijo, kjer je nadaljeval izobraževanje v cirkuški umetnosti. Je prvi Azijec z nagrado za odličnost Mednarodnega žonglerskega združenja (IJA) in prvi Vietnamec, ki je sodeloval s slovito skupino Cirque du Soleil. Foto: Cankarjev dom V cankarjevem domu lahko s predstavo med mestom in zemljo tudi silvestrujete. Foto: Cankarjev dom

Vietnamski cirkus v Ljubljani: kjer gledališče sreča akrobatiko

Spoznavanje z vietnamsko kulturo

28. december 2016 ob 12:50

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Ljubljani se nocoj začenja štiridnevno gostovanje novega vietnamskega cirkusa. Slovenci bomo tako spoznali obliko gledališča, ki združuje elemente plesne predstave in tradicionalnih cirkuških vragolij, od akrobatike, gimnastike do žonglerstva.

V predstavi Med mestom in deželo v režiji Tuana Leja bo več kot deset akrobatov nastopilo skupaj z glasbeniki. Primerna je za občinstvo vseh starosti in bo na sporedu do konca leta, tudi na silvestrovo.

S predstavo Med mestom in deželo ustvarjalci vietnamskega cirkusa nadaljujejo uspešno pot, ki so jo začeli s predstavo Moja vas. Tudi tokrat so se podali v skupinsko avanturo in bodo gledalce s kombiniranjem tradicionalnih in sodobnih elementov cirkusa popeljali v arhaični svet vietnamskih vasi in s tem ustvarili svojevrstno estetsko doživetje.

Akrobacije s košarami

Ključen element predstave Med mestom in deželo so košare. Občinstvo s pomočjo 16 akrobatov, žonglerjev, mojstrov borilnih veščin in virtuozov uličnega plesa odkriva novo, značilno cirkuško uporabo teh čudovitih tradicionalnih in za vsakodnevno življenje izredno uporabnih predmetov v najrazličnejših oblikah.

Spremljevalni glasbeniki igrajo na tradicionalna vietnamska glasbila kot tudi na sodobnejše inštrumente, prirejene za novo vietnamsko gledališče.

Sodobnost sreča tradicijo

V predstavi sem želel podati "današnjo zgodbo Vietnama, ne da bi pri tem pozabil na tradicijo dežele, v kateri sem se rodil", je za Sobotno prilogo Dela pred gostovanjem v Ljubljani povedal režiser Tuan Le, sicer cirkuški umetnik - žongler. Izobraževal se je na šoli Narodnega cirkusa v Hošiminhu. Ustvarja razpet med Nemčijo, Francijo, Kanado in Vietnamom in je doslej edini vietnamski umetnik, ki je sodeloval s Cirque du Soleil.

Cirkuški direktor Cirque Du Soleil Stefan Haves je predstavo označil za izjemno: "Tuan Le je v odrskih slikah upodobil svojo kulturo ter moje gledališko doživetje povzdignil s popotovanjem v lepoto, ljubezen in čas."

Poleg Tuana Leja zasnovo predstave podpisujejo še Nguyen Nhat Ly in Nguyen Lan Maurice, diplomiranca šole Narodnega cirkusa iz Hanoja, ter sodobni plesalec in koreograf Nguyen Tan Loc.

A. J.