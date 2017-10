Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! S plesno nacinonalo želijo plesalcem omogočiti, da splošni in strokovni javnosti zgoščeno predstavijo svoje posebnosti, poglede, zamisli in potenciale. Foto: EPA Iseke iz obstoječih predstav ali še nerealiziranih idej, s katerimi se plesalci trenutno ukvarjajo, si bo v Španskih borcih mogoče ogledati brezplačno Foto: Španski borci Dodaj v

Vpogled v sveže stvaritve profesionalnih plesalcev

Kakovostna profesionalna slovenska plesna produkcija se predstavi

14. oktober 2017 ob 14:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Profesionalni ustvarjalci na področju sodobnega plesa imajo tudi letos priložnost, da občinstvu predstavijo odlomke iz svojih del ali preverijo, kako sprejema njihova dela oziroma ideje v nastajanju. Plesalci, starejši od 21 let, se bodo na deveti plesni nacionali drevi predstavili v Španskih borcih v Ljubljani.

Brezplačna prireditev, na kateri bo mogoče po besedah organizatorjev videti kakovostno profesionalno plesno produkcijo, se bo v veliki dvorani centra kulture v Mostah začela ob 20.00. Splošni in strokovni javnosti se bodo plesalci predstavili z največ desetminutnimi izseki iz obstoječih predstav ali še nerealiziranih idej, na katerih trenutno delajo.

Nastopili bodo plesalci predstave Posvetitev pomladi (Kvadrat) koreografinje Jane Menger v produkciji Zavoda Flota. Z Incubusovo metamorfozo se bo predstavila Ana Lekše, Prijatelj, postoj in poglej pa se imenuje nastop plesalcev Fourklor koreografa Branka Potočana v produkciji Vitkar zavoda.

Program napoveduje tudi desetminutni odlomek predstave Botr'ce, ki je nastala v produkciji Festivala Velenje, Aboma in Maag Production. Za koreografijo so poskrbele Polona Boruta, Lucija Boruta in Mateja Rožič, ki pa bodo ob Marku Goluboviću in Mojci Majcen tudi zaplesale.

Z nastopom Sanje neke ptice: Žareče sence, ki je nastala v produkciji ljubljanske Akademije za gledališče, radio, film in televizijo se bo predstavila Katarina Krapež, v podpori Studia za svobodni ples pa je nastala predstava Prehajanja koreografinje Urše Rupnik.

Pleši svoje sanje, sanjaj svoj ples

Videti bo mogoče še kratek izsek predstave Meduza in avtorskega dela plesalk Akademije za ples Pleši svoje sanje, sanjaj svoj ples. Predstavljeni bodo tudi deli predstave Tempestatis, Fragmenca, Canard pekinois/Mračna zveza, ŠvarcTanc=ŠvarcTanc in Duša dvojčica.

Produkcijski zavod EN-KNAP je v sodelovanju je z Društvom za sodobni ples Slovenije skupno množično predstavitev sodobnega plesa prvič zgoščeno izvedel na prireditvi ob dnevu državnosti leta 2005 na ljubljanskem Trgu republike, ko so predstavili dela 16 koreografov.

Plesno nacionalo prirejajo, da lahko plesalci na brezplačni prireditvi zgoščeno predstavijo svoje posebnosti, poglede, zamisli in potenciale ter da združeni in glasni postanejo pomemben del slovenske kulturne zavesti.

