Vrnitev Sovice Oke, poklon Klemenčičevim miniaturam in klasiki Bulgakova

LGL razgrnil novo sezono

24. junij 2017 ob 18:04

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Lutkovnem gledališču Ljubljana bodo prihodnjo sezono na oder postavili dvanajst predstav, ki bodo črpale iz slovenske in tuje literarne zakladnice. Poigravali se bodo z uprizoritvenimi hibridi, posegli po animiranih instalacijah, uprizarjali vizualne intermedijske predstave, s tem pa brisali meje med pred predstavo in igralcem.

V prvi predstavi sezone se bodo poklonili začetniku slovenskega lutkarstva Milanu Klemenčiču. V koprodukciji Misterij sove francoskega lutkovnega ustvarjalca mlajšega rodu Renauda Herbina bodo namreč na oder postavili miniaturne like iz predstave Sovji grad, ki jo je Klemenčič ustvaril leta 1936. Predstava bo prvi del diptiha.

Sezono bodo z Misterijem sove odprli septembra, še isti mesec pa bo na sporedu tudi premiera lutkovne predstave Škrt škrt kra čof!, pravljice za najmlajše, kjer se prepletajo močna čustva in bogata domišljija. Predstavo belgijske ilustratorke in pisateljice Kitty Crowther bo režirala Ivana Djilas.

O demokraciji in odgovornosti

Na podlagi knjige poljskega pisatelja Janusza Korczaka nastaja predstava Kralj Matevžek I., ki bo premiero doživela novembra na Odru pod zvezdami Lutkovnega gledališča Ljubljana. Otrokom bo v dramsko-dokumentarni obliki približala ideje demokracije in odgovornosti. Del vsebine bodo prispevali tudi otroci. Predstavo bo režirala srbska režiserka Anja Suša. Isti mesec bo še premiera lutkovne predstave o pilotu Bertu, ki bo zaživela kot spoj igranega, lutkovnega in predmetnega gledališča, režija pa bo v rokah Katje Povše.

Pred občinstvo se vrača Sovica Oka, ki s svojo preprosto dramaturgijo in iskrivimi dialogi posega v svet otroške igre, domišljije, muhavosti in domišljavosti. Gre za prvo besedilo Svetlane Makarovič za otroke in njeno prvo besedilo, uprizorjeno v LGL-ju. Predstavo v likovni podobi ilustratorke Suzi Bricelj bo režiral Brane Vižintin.

Strniševa pravljica Lučka Regrat

Februarja bo na vrsti premiera predstave po antologiji Sončnica na rami. Ustvarjalci ugledališčene poezije pod vodstvom režiserja Mareta Bulca bodo uprizarjali pesmi, ki razpirajo otroške čustvene svetove. Mesec pozneje pa bo na odru zaživela pravljica Gregorja Strniše Lučka Regrat. Popotovanje za lučko in odsev bo režirala Maruša Kink.

Aprila bodo na oder stopile Opice v režiji izraelskega režiserja in scenografa Amita Drorija. Predstavo odlikuje natančno izdelano orodje - več kot 300 strojev na odru skrbi za nadroben prikaz anatomskih lastnosti in izrazne mimike likov. Koprodukcijska predstava bo uprizorjena v okviru evropskega projekta N.A.P.P., ki skrbi za razvoj sodobnih lutkovnih pristopov v povezavi z digitalno umetnostjo.

Istega meseca bodo prvič na ogled drzna gledališka avantura Vihar v glavi, v kateri bodo mladi ustvarjalci Gledališkega inkubatorja LGL z režiserjem Primožem Ekartom spoznavali najnovejša odkritja o načinu delovanja najstniških možganov. Skupaj z dramaturginjo in pripovedovalko Ano Duša ter mojstrom gibalnega gledališča Sebastjanom Staričem bodo urili svoje telo in glas, se učili različnih gledaliških tehnik in improvizacij ter spoznavali celovit gledališki proces.

Z nagrajenim Möderndorferjevim Kitom na plaži

Maja bo na vrsti premiera Zajčkove hišice Anje Štefan v režiji Martine Maurič Lazar in barviti lutkovni podobi Hane Stupica. Za malo starejše otroke bodo na oder postavili predstavo po romanu Vinka Möderndorferja Kit na plaži, ki je letos prejel desetnico. Na oder jo bo postavil avtor sam.

Sklepno dejanje sezone bo pripadlo Vražjemu Triptihu, omnibusu treh dogodkov, ki se navezujejo na tematiko romana Mojster in Margareta. Predstavo bosta režirala Matija Solce in Mirjana Medojević.

M. K.