Zavod Bunker praznuje 20 let in vabi na zabavo

Celodnevno dogajanje ob 20. obletnici

13. december 2017 ob 09:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zavod Bunker je v letošnjem decembru dopolnil dvajsetletnico svojega delovanja. Okrogli jubilej ta teden praznuje več kot enkrat; za marsikoga bo vrhunec slavja njihova tradicionalna novoletna zabava, na kateri se bomo v Stari mestni elektrarni gnetli v soboto.

Bunkerjev teden sta uvedli ponovitvi predstave Show your face! v izvedbi Betontanca in Umka.Lv, glavnina dogajanja je strnjena v današnji sklop dogodkov v Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana, vrhunec pa bo sobotni Bunkerjev ples s Tatovi podob.

Zavod Bunker je začel delovati konec leta 1997. "Iz cikla enega festivala in ene produkcije na leto, kjer se je čas zgostil dvakrat na leto, je Bunker zdaj v tempu, ki nikoli ne popusti - če ni festivala, pa je začetek, vrhunec ali konec sezone; ali pa premiera produkcije, konferenca ali gostovanje," so zapisali v zavodu, katerega program od samega začetka oblikuje zvesta in predana ekipa, njihov festival Mladi levi pa velja za priljubljeno avgustovsko stičišče ljubiteljev sodobnih uprizoritvenih umetnosti.

Z Bunkerjem sodelujejo tudi številni ustvarjalci, med njimi Beton Ltd., Marko Bulc, kolektiv Sonda, Teja Reba in Leja Jurišić, Bojan Jablanovec in Via Negativa, Emanat in Maja Delak, Irena Tomažin, Snježana Premuš, Mateja Bučar in mnogo drugih, ter mednarodni umetniki, med njimi libanonsko-nemška umetnica Rima Najdi, italijanski kolektiv Motus in estonski umetnici Aandra Aloe in Flo Kasearu.

Po enajstih letih še vedno priljubljena predstava

Bunkerjev teden se je začel v nedeljo, ko je bila na sporedu prva od dveh ponovitev predstave slovenskega kolektiva Betontanc in latvijskega Umka.LV: Show your face!, ki je nastala v sodelovanju z duom Silence in Ugisom Vitinsom. Premiero je doživela leta 2006, a – kot so zapisali v Bunkerju – po številnih ponovitvah in gostovanjih v tujini še vedno ni izgubila zanosa in ostaja aktualna.

Vas zanima zgodovina enega najbolj markantnih kulturnih prizorišč v Ljubljani?

V znamenju praznovanj bo posebej pester današnji dan. Dogajanje v Stari mestni elektrarni se bo začelo opoldan z enournim vodenim ogledom, katerega udeleženci bodo ob bližnji 120-letnici elektrifikacije Ljubljane lahko več izvedeli o opečnati zgradbi sredi mesta, ki so jo začeli graditi leta 1898, danes pa je zaščitena kot kulturni, tehniški in zgodovinski spomenik v lasti Elektra Ljubljana. Za kulturni in ustvarjalni vrvež v njej od leta 2004 skrbi prav Zavod Bunker.

Ogledu bo ob 14. uri sledila okrogla miza Prelomi, preboji in prihodnost, ki je zamišljena kot spoj štirih različnih omizij. Na njih bodo razprli nekaj tem, ki se zdijo članicam Bunkerja pomembne za pogled na preteklo delovanje zavoda in hkrati oblikujejo njihove prihodnje izzive. V Bunkerju se namreč najraje ukvarjajo s prihodnostjo: "Skušamo anticipirati prihodnje izzive, angažirano sooblikovati odgovore na prihajajoče družbeno-politične spremembe skozi oči umetnosti in skozi naša orodja in angažma v kulturni sferi."

"Dve desetletji Bunkerja sta zgodovina ekipe in sodelovanj, zgodovina estetskih prebojev in hkrati tudi dve desetletji dinamike med kulturno politiko in organizacijo, ki je poskušala na kulturno politiko vplivati, jo preoblikovati in v njej sodelovati, obenem pa krmariti v tej krajini večnih bojev, manjših prebojev in nikoli doseženih končnih ciljev," so sporočili iz zavoda.

Na omizjih se bodo govorci menjali in obdelovali različne teme. Te bodo Prostori sodobne umetnosti; Estetski preboji in festivali; Občinstvo in kulturno-umetnostna vzgoja ter Lokalno, nacionalno, regionalno, mednarodno.

Za veliki finale Bunkerjevega tedna se v soboto obeta tradicionalni Bunkerjev novoletni ples, tokrat v preobleki Emanatovih Tatov podob. Ti so tehnoburleska, zasnovana kot telesna raziskava "ljudem bližjih" (pop) umetniških oblik, ki se sprehaja skozi zabavo in kritiko, satiro in tragedijo, glasbo in ples, feminizem in slačiužitek. Predstavi bo sledil ples pozno v noč.

