40 let albuma Heroes: dokument Bowiejeve berlinske dekadence

V Bariju fotografska razstava ob 40-letnici albuma

6. junij 2017 ob 10:24

Berlin - MMC RTV SLO

V gradu Svevo v Bariju bodo v petek ob 40. obletnici kultnega albuma Heroes odprli razstavo fotografij Masayoshija Sukite. Japonec je namreč avtor posnetka, ki se je znašel na naslovnici Bowiejeve plošče.

Črno-beli portret še danes velja za eno najbolj markantnih in prepoznavnih glasbenikovih podob.

Sukita v svojem arhivu hrani cel šopek ikoničnih Bowiejevih portretov. Nastali so leta 1977, ko se je Bowie z Iggyjem Popom odpravil v Tokio, kjer je japonskega fotografa, s katerim se je zelo dobro ujel, prosil, naj ga ovekoveči.

Tako je med drugim nastala tudi fotografija za naslovnico albuma Heroes, ki je nato izšel 14. oktobra 1977. Nanj so poleg naslovne Heroes vključene še danes manj znane skladbe, kot so Joe the Lion, Sons of the Silent Age, Blackout in Sense of Doubt.

Berlinska trilogija

Heroes je drugi album, ki je nastal v t. i. glasbenikovem berlinskem obdobju, poleg studijskih izdelkov Low (1977) in Lodger (1979). Vse tri albume je produciral Brian Eno in zaznamujejo obdobje Bowiejevih elektronskih eksperimentov.

Album, ki je bil posnet v slavnem studiu Hansa v zahodnem Berlinu, odraža zeitgeist hladne vojne. Koproducent Tony Visconti se ga spominja kot "ene od mojih zadnjih velikih dogodivščin pri snemanjih albumov. Nastal je okrog 400 metrov od berlinskega zidu. Sovjetska vojska nam je z daljnogledi gledala v okna."

Predvsem Heroes, pesem, za katero naj bi Bowieja navdihnil mlad par, ki se je poljubljal pred berlinskim zidom (pogled na ta prizor se mu je ponudil iz studia Hansa v Kreuzbergu), je postal del mestne folklore in mu pripisujejo celo pomembno vlogo pri padcu berlinskega zidu: trenutek, ko je Bowie leta 1987 nastopil na zahodni strani zidu, z vzhodne pa se je slišalo petje oboževalcev, odrezanih od Zahoda, je za vedno zapisan v zgodovino.

Če potujete proti peti škornja ...

Na razstavi, ki sodi v sklop dogodkov festivala Medimex, bodo ekskluzivno predstavili 23 fotografij. Na štirih od njih Bowie pozira z Iggyjem Popom. Na ogled pa bo še slabih 40 fotografij, nastalih na srečanju v japonski metropoli. Razstava bo na ogled do 2. julija.

Bowie se je leta 1947 rodil v Londonu kot David Robert Jones. V zgodovino pop glasbe se je zapisal kot človek tisočerih obrazov, umetniških imen in glasbenih slogov - od glam rocka, belskega soula do elektronske glasbe. Nastopil je tudi v več filmih in televizijskih produkcijah. O njem so izšle številne knjige, posneta je bila vrsta dokumentarcev. Umrl je januarja lani po 18-mesečnem, javnosti nikoli razkritem boju z rakom.

Polovica zloglasne dvojice še "miga"

Iggy Pop bo 10. junija sicer tudi nastopil na festivalu Medimex v Bariju. To bo njegov edini nastop v Italiji v sklopu aktualne turneje.

A. J.