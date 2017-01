Cesarica Sisi za vsa čutila: ob 180. obletnici rojstva poklon muzeja Madame Tussauds

Odprtje posebnega razstavnega prostora

3. januar 2017 ob 14:03

Dunaj - MMC RTV SLO/STA

"Želimo prikazati pravo Sisi in pri tem izkoristiti najmodernejšo tehnologijo," je povedala vodja muzeja voščenih lutk Madame Tussauds na Dunaju Arabella Kruschinski.

Govora je o posebnem razstavnem prostoru, ki ga bodo odprli v tem muzeju ob 180. obletnici rojstva avstro-ogrske cesarice Elizabete, žene habsburškega monarha Franca Jožefa I., bolj znane kot Sisi.

Z različnimi čutili si bo mogoče ustvariti sliko o cesaričinem življenju, so sporočili iz Predstavništva mesta Dunaj. Sicer pa je voščena lutka cesarice Sisi v dunajski izpostavi Madame Tussauds na ogled že od samega odprtja muzeja leta 2011.

Bogata izkušnja cesaričinega vsakdana

Na napovedani razstavi z naslovom Razkrita izkušnja Sisi bodo z moderno tehnologijo obiskovalcem omogočili, da izkusijo kolikor je le mogoče avtentičen dan iz življenja cesarice. Tako bo mogoče od 5. februarja dalje dobiti pristen vpogled v življenje te znamenite cesarice preko tridimenzionalnih animacij in preko ostalih čutov, kot so voh, okus in tip.

S pritiskom na gumb bo mogoče odpreti predale, iz katerih se bo razlegel vonj po Sisi in okolju, v katerem je živela. Vendar to ne bodo le prijetne vonjave, ampak tudi smrad dunajskih ulic iz tistega časa in konjskih iztrebkov …

Nekonvencionalna cesarica

Sisi je v spominu ostala predvsem zaradi svoje hladne lepote in mitov, ki se še danes spletajo okoli njene življenjske zgodbe. Z nekonvencionalnim vedenjem, odklanjanjem stroge etike ter togih vzgojnih metod, ki jih je bil deležen njen sin, princ Rudolf, je na dunajskem dvoru kmalu zbudila nejevoljo. Zavzemala se je za sporazum z Madžari, s sklenitvijo katerega je leta 1867 nastala Avstro-Ogrska. Istega leta je bila kronana za madžarsko kraljico.

Nedvomno pa je k njeni nesmrtnosti prispevala tudi tragična smrt - italijanski anarhist Luigi Lucheni jo je namreč 10. septembra 1898 ob Ženevskem jezeru zabodel do smrti. Čeprav v času življenja ni veljala za ljudsko cesarico, je novica o njeni smrti pretresla Evropo.

