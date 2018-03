Foto: Sprehod skozi Picassovo leto 1932, razpeto med ljubezen, slavo in tragedijo

Razstava v londonski galeriji Tate Modern

11. marec 2018 ob 18:13

London

"Okoli Picassa se je razvil obsežen mit. Naša razstava pa želi pokazati, da obstajajo stične točke med življenjem umetnika in njegovo umetnostjo," je o postavitvi, ki je na ogled v Tate Modernu, dejala direktorica te londonske galerije Frances Morris.

Razstava, naslovljena Picasso 1932 - ljubezen, slava, tragedija, se osredotoča na eno samo leto ustvarjanja Pabla Picassa in je prva razstava, ki so jo v Tate Modernu posvetili izključno temu španskemu umetniku.

V galeriji so se odločili za kronološko postavitev, ki deluje kot umetnikov dnevnik: tako razstavljene stvaritve predstavljajo leto 1932 v njegovem življenju. Znano je namreč, da je bilo za Pabla Picassa (1881-1973) umetniško ustvarjanje nekoliko drugačen način pisanja dnevnika.

Obiskovalci se na razstavi ob 180 slikah, risbah in plastikah iz okoli 40 zbirk sprehodijo skozi eno leto Picassovega življenja. Cilj razstave pa je razkriti kompleksno dinamiko med človekom in umetnostjo, piše nemška tiskovna agencija DPA.

Približno četrtina razstavljenih del je iz zasebnih zbirk in mnoga med njimi so v Londonu razstavljena prvič. Pomembna dela sta za razstavo posodila Picassov muzej v Parizu in newyorški Muzej moderne umetnosti (MoMA).

Po 86 letih prvič znova združene slike

V Tate Modernu so še posebej ponosni na četrto sobo razstave, kjer je predstavljen marec 1932, ko je tedaj 50-letni umetnik na višku svojega ustvarjanja v dvanajstih dneh naslikal kar šest slik s podobo svoje muze in ljubice Marie-Therese Walter.



Slike v sobi - med njimi so tudi Dekle pred ogledalom, trije akti Marie-Therese Walter in dve tihožitji - so po 86 letih tokrat prvič znova združene. Večina njih je sicer v zasebni lasti, zato jih verjetno nikoli več ne bo mogoče videti skupaj, je povedal kustos razstave Achim Borchardt-Hume.

Olga, Marie-Therese, Dora ...

Ena od sob je namenjena tudi prvi večji Picassovi retrospektivi, ki jo je imel Picasso v Parizu in Zürichu. Čeprav je bila tedaj deležna ostrih kritik, je utrdila njegov status vodje avantgarde. Na tej retrospektivi je javnost tudi prvič videla portrete Marie-Therese Walter.

Umetnik, ki je bil tedaj poročen z Olgo Koklovo, je Marie-Therese Walter spoznal leta 1927, ko ji je bilo 17 let. Začela sta razmerje, ki sta ga skrivala do leta 1932. Leta 1935 je Marie-Therese Walter rodila hčerko, Picasso pa je tedaj že imel drugo ljubico, Doro Maar. Marie-Therese Walter je storila samomor leta 1977.

Raziskovanje temnih globočin človeštva

S koncem leta 1932 so se nad Evropo že vse bolj zgrinjali temni oblaki. Pa tudi Marie-Therese Walter je zbolela, Picasso pa je v svojih delih izražal predvsem strah in obup ter se potopil v temno stran človeške psihe, je še povedal kustos postavitve.

Razstava, ki so jo v galeriji Tate Modern odprli v četrtek, bo na ogled do 9. septembra.

P. G., foto: EPA