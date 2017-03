Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Otvoritveni dogodek galerije je razstava After China 2016 Group, ki predstavlja dela udeležencev lanske umetniške delavnice. Ta je je v organizaciji tamkajšnjega ministrstva za kulturo potekala na Kitajskem. Foto: Galerija mesta Ptuj Že 19. aprila bodo v ptujski galeriji odprli retrospektivno posthumno razstavo del Albina Lugariča. Do konca leta v galeriji načrtujejo še dve razstavi. Foto: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož Sorodne novice Ptuj končno bližje nujno potrebni mestni galeriji Ptujski kulturniki zahtevajo večjo podporo občine Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na Ptuju so dočakali mestno galerijo

Razstava del z umetniške delavnice na Kitajskem

3. marec 2017 ob 18:19

Ptuj - MMC RTV SLO/STA

Na Ptuju bo po dolgem prizadevanju likovne srenje drevi vrata odprla težko pričakovana mestna galerija. Prostore je dobila v večnamenski stavbi na Prešernovi ulici, s tem pa je mesto dobilo razstavišče, ki bo omogočilo tudi razstavljanje večjih del. Novo pridobitev bodo slovesno počastili z odprtjem razstave After China 2016 Group.

Doslej so imeli na Ptuju za postavitve razstav na voljo prostore v Miheličevi galeriji, galeriji Magistrat, do nedavnega tudi v gledališču. S pomočjo strokovne komisije pod vodstvom akademskega slikarja Dušana Fišerja, ki sicer vodi Tovarno umetnosti v Majšperku, pa so zdaj poiskali rešitev, ki jim bo omogočila tudi razstavljanje večjih del.

Fišer je priznal, da so v komisiji dolgo razmišljali o primernosti prostorov v tretjem nadstropju večnamenske zgradbe, a so se na koncu vendarle odločili za to lokacijo, saj bi se sicer lahko zgodilo, da bi na "drugo rešitev čakali še sto let".

Po besedah župana Mirana Senčarja je mestna občina v prenovo prostorov vložila približno 70.000 evrov, kar bi morala storiti v vsakem primeru, saj jim je v nasprotnem primeru grozila še višja kazen inšpekcije. Ker je galerija zaradi številnih stopnic za zdaj nedostopna za invalide, bodo naslednje leto poskrbeli tudi za dvigalo, je obljubil župan.

Začasno pod prostovoljnim vodstvom strokovne komisije

Obiskovalci bodo galerijo lahko obiskali vsak delovnik, razen ob ponedeljkih, med 10. in 18. uro, ob koncih tedna pa med 10. in 13. uro. Letos jo bodo prostovoljno vodili člani strokovne komisije, pozneje pa bodo nekoga zaposlili. Za zdaj si bodo pomagali tudi z javnimi deli, naslednje leto pa naj bi galerija prešla pod okrilje Zavoda za turizem Ptuj. Ob tem v prihodnje računajo tudi na državna sredstva.

Stavba, v kateri je razstavljal France Mihelič

Slikarska umetnost v stavbi sredi mesta ni novost, saj je v njej že potekala ena najpomembnejših razstav na Ptuju v 20. stoletju - razstava del takratnega profesorja na ptujski gimnaziji in uglednega slikarja Franceta Miheliča leta 1939. Gre za postavitev, ki jo slovenska umetnostna zgodovina uvršča med prelomne dogodke slovenske predvojne umetnosti.

Po Kitajski

Galerijo odpirajo s predstavitvijo del udeležencev lanske umetniške delavnice, ki je v organizaciji tamkajšnjega ministrstva za kulturo potekala na Kitajskem. Na njej je sodelovalo 16 umetnikov iz 12 držav vzhodne in srednje Evrope, na Ptuju pa se jih bo tokrat predstavilo 13, med njimi tudi domači akademski slikar Dušan Fišer.

Posthumni poklon Albinu Lugariču

Projekt mednarodne umetniške skupine potuje po državah, iz katerih prihajajo udeleženci delavnice, današnjega odprtja se bo udeležil tudi vodja projekta Xin Dong Chen. Prihodnji mesec, natančneje 19. aprila, bodo v ptujski galeriji odprli retrospektivno posthumno razstavo del Albina Lugariča. Do konca leta v galeriji načrtujejo še dve razstavi.

M. K.