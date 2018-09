Na Reki so odprli razstavo slovenske fotografije

Festival Photori poteka v organizaciji fotokluba Reka

1. september 2018 ob 18:01

Reka - MMC RTV SLO, STA

V reški Galeriji Kortil so odprli razstavo Slovenska fotografija na Reki, ki bo združila gradivo fotoklubov iz Kranja, Celja in Maribora. Postavitev je del programa devetega reškega festivala fotografije Photori.

Razstavo fotografov iz Ilirske Bistrice bodo odprli v sredini septembra v prostorih slovenskega društva Bazovica na Reki.

Prvi slovenski fotograf

Obiskovalcem bodo do 10. septembra v Galeriji Kortil na ogled fotografije s potujoče razstave fotografskega društva Kranj o prvem slovenskem fotografu Janezu Puharju kot tudi razstavi Fotostorming društva fotografov SVIT iz Celja ter Linije, črte, ploskve in drugi geometrijski liki članov fotokluba Maribor.

V sklopu prireditve Slovenska fotografija na Reki je predvidena tudi razstava Pivška presihajoča jezera fotokluba Sušec iz Ilirske Bistrice, ki jo bodo odprli 13. septembra v prostorih slovenskega kulturno-prosvetnega društva Bazovica na Reki, so sporočili s slovenskega veleposlaništva v Zagrebu, ki tudi sodeluje pri organizaciji razstav.

Kultura fotografije

Festival Photori 2018 poteka v organizaciji fotokluba Reka med 23. avgustom in 23. septembrom. Predvidena je vrsta razstav, predavanj, delavnic in predstavitev. Namen festivala je gojenje kulture fotografije in krepitev mednarodnega sodelovanja.

N. Š.