Narodna galerija v dar prejela obsežno umetniško zbirko

Umetniška zbirka ACH je ena največjih zasebnih zbirk na Slovenskem

3. september 2018 ob 19:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Družbeniki družbe Protej so se ob prodaji družbe odločili, da umetniško zbirko ACH, ki obsega skoraj 300 del različnih avtorjev, podarijo Narodni galeriji.

Po izvedbi vseh potrebnih aktivnosti je bila v petek podpisana darilna pogodba, s čimer je bila umetniška zbirka tudi formalno predana v last Narodni galeriji.

V prostorih ljubljanskega Grand hotela Union sta v petek direktorica Narodne galerije Barbara Jaki in Peter Krivc, izvršni direktor Axor holdinga, na katerega je bila po prodaji skupine Protej oddeljena umetniška zbirka ACH, podpisala darilno pogodbo, na podlagi katere je Narodna galerija umetniško zbirko prejela v trajno last. Družba ACH je vrsto let podpirala in spodbujala umetniško ustvarjanje ter bila pomembna promotorka umetnosti, so sporočili z ministrstva za kulturo.

Ena največjih zasebnih donacij v zgodovini Narodne galerije

Umetniška zbirka ACH je ena največjih zasebnih zbirk na Slovenskem. Omejena je na starejšo slovensko umetnost in s prestižnimi deli izpopolnjuje zastopanje umetnikov, delujočih na slovenskem etničnem ozemlju do sredine 20. stoletja. Ob prodaji družbe Protej francoski družbi Trigano septembra lani se je 35 družbenikov Proteja soglasno odločilo, da gre v primeru umetniške zbirke za veliko narodno bogastvo, ki kot zbirka tvori enovito celoto in za katero ne želijo, da se deli in ostane v zasebni lasti, temveč se podari Narodni galeriji. Po izvedbi vseh potrebnih aktivnosti zbirka tako tudi formalno prehaja v last Narodne galerije.

Sami bi zbirko težko odkupili

Narodna galerija je s tem prejela eno največjih zasebnih donacij v zgodovini obstoja zavoda. "Zelo sem vesela in počaščena ob tako pomembni donaciji. Sredstva za nakupe umetniških del, s katerimi razpolaga Narodna galerija, so namreč zelo omejena in nakup tako velike zbirke iz fonda galerije bi po vsej verjetnosti težko izvedli. Z donacijo je galerija dobila v last eno najpomembnejših zbirk neprecenljive vrednosti, ki med drugim vključuje dela Ivana Groharja, Riharda Jakopiča, Matije Jama, Ivane Kobilce, Božidarja Jakca in drugih," je ob podpisu pogodbe dejala direktorica Narodne galerije Barbara Jaki.

Podpis pogodbe je pozdravila tudi državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Damjana Pečnik: "Iskreno se zahvaljujem vsem družbenikom družbe Protej, ki so z odločitvijo o tem, da zbirko podarijo Narodni galeriji, pokazali, da so družbeno odgovorni in da jim je mar naša skupna kulturna dediščina. V letu, ki je posvečeno evropskemu letu kulturne dediščine, je to prav gotovo eden od tistih pozitivnih dogodkov, ki bo mogoče še koga prepričal, kako pomembna je naša kulturna dediščina za posameznika in za družbo kot celoto, in mogoče bomo priča še kakšni podobni donaciji."

A. J.