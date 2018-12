Pet dam: Diskurzivne variacije slikarskega mišljenja

Predstavlja se pet umetnic iz Evrope

7. december 2018 ob 17:04

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Razstava Pet dam želi predstaviti izbor slikarskih del petih umetnic iz različnih evropskih držav, ki vsaka na svoj način udejanjajo osebne poetike oziroma diskurzivne variacije slikarskega mišljenja v sodobnem času in prostoru, so sporočili z multimedijskega centra (MMC) Kibla.

Mednarodno razstavo Five Ladies (Pet dam) odpirajo danes v prostoru za umetnost KiBela v Mariboru, skoznjo se s slikarskimi deli predstavlja pet umetnic iz Evrope: Sevda Škutova (Chkoutova), Inma Fierro, Alexandra Roussopoulos (Rusopulos), Morgan Tipping in Lučka Šparovec. Gostujoči kurator razstave je Brane Kovič.

"Svežina idej, poglobljena refleksija potencialov likovne govorice in njena analitična tematizacija nas soočajo z raznolikimi nagovori, ki nas pritegnejo s svojo estetsko dognanostjo, formalno inventivnostjo in širokim razponom pomenskih odtenkov," so zapisali.

Sevda Škutova (Chkoutova)

Bolgarska umetnica je doma iz Sofije, študij pa je nadaljevala na Dunaju, kjer je na Akademiji za likovno umetnost diplomirala iz slikarstva. Leto dni je ustvarjala v Chicagu v ZDA ter bila ob samostojnih in skupinskih razstavah večkrat nagrajena v Avstriji in Nemčiji.

Inma Fierro

Španka je študirala na Univerzi v Sevilli ter Akademiji lepih umetnosti Univerze v Barceloni, kjer je tudi magistrirala. Izpopolnjevala se je v Firencah, Berlinu in Bruslju. Prejela je številne nacionalne nagrade, samostojno je razstavljala v domovini in tujini, sodelovala je na več skupinskih razstavah v Španiji, ZDA, Braziliji in na Portugalskem.

Alexandra Roussopoulos (Rusopulos)

Rojena je bila v Parizu. Študirati je začela v Londonu, nato se je vpisala na Akademijo lepih umetnosti v Parizu, kjer je diplomirala. Samostojno razstavlja od 1998, sodeluje na skupinskih razstavah in simpozijih po Evropi, ZDA in na Kitajskem.

Lučka Šparovec

Rojena je v Kranju, je študirala slikarstvo na Visoki šoli za risanje in slikanje v Ljubljani, kjer zdaj zaključuje magistrski študij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Za svoje delo je prejela več študijskih priznanj in študentsko Prešernovo nagrado ALUO. Samostojno je razstavljala v Sloveniji in Avstriji ter sodelovala na številnih skupinskih razstavah v Evropi, Ameriki in Aziji.

Morgan Tipping

Rojena je v Londonu, je študirala na londonski umetnostni šoli Byam Shaw. Deluje na področju slikarstva, videa in performansa. Ob lastnem umetniškem delu se intenzivno ukvarja s poučevanjem v raznih skupnostih in šolah. Sodelovala je na številnih razstavah v Veliki Britaniji, Španiji, ZDA in Singapurju. V letih 2013–2014 je bila med drugim rezidenčna umetnica v Škofji Loki.

N. Š.