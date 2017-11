Še nikoli videni Tutankamonovi predmeti po skoraj stoletju zapustili depo

Razstava v Egipčanskem muzeju v Kairu

16. november 2017 ob 15:02

Kairo - MMC RTV SLO

V Kairu so odprli razstavo, na kateri so na ogled postavili še nikoli prej v javnosti videne dragocenosti iz slavne Tutankamonove grobnice - in to po skoraj celem stoletju ne ravno skrbnega ravnanja z njimi.

Tako je v egiptovski prestolnici mogoče videti med drugim več kot 55 kosov tkanin, okrašenih z zlatom, ki so jih našli v grobu faraona, sicer znanega tudi kot kralj Tut. Predmetov vse od odkritja v letu 1922 ni bilo mogoče videti v javnosti, je povedal nemški konservator Christian Eckmann. Po njegovih besedah so bili atrefakti spravljeni v depoju Egipčanskega muzeja v Kairu, kjer so jih hranili že približno 95 let, ne da bi bili deležni restavratorskih posegov ali sploh kakega znanstvenega pregleda.

Eckmann je dejal še, da dotični predmeti pričajo o stkanih mrežah družbenih in kulturnih povezav, ki so bile značilne za vzhodni del Sredozemlja. "Ti kosi so povezani s Tutankamonovi bojnimi vozovi," je še povedal konservator. "Na žalost so bili v zelo slabem stanju." Nekateri izmed razstavljenih predmetov nosijo tradicionalne egipčanske motive, medtem ko gre pri nekaterih drugih za modele, ki so bili nasploh razširjeni po vsem vzhodnem Sredozemlju v drugem tisočletju pred našim štetjem, je še dejal Eckmann.

Howard Carter in George Herbert sta Tutankamonovo nedotaknjeno grobnico odkrila v Dolini kraljev, vladarjevo mumificirano telo pa je počivalo v zlati krsti, obdani z dragocenimi dobrinami.

Nepomemben faraon danes simbol starega Egipta

Tutankamon je Egiptu vladal pred več kot 3.000 leti, vendar ni spadal med pomembne faraone. To lahko tudi dodatno razloži dejstvo, da je njegova grobnica ostala neodkrita toliko let. Prestol je zavzel pri rosnih devetih ali desetih letih in desetletje kasneje - leta 1323 pred našim štetjem – ga je že doletela smrt.

Glede njegove smrti je skozi čas nastalo veliko hipotez; vse od nesreče z vozom, usodne neznane bolezni in umora, na kar namigujejo velike luknje na zatilju lobanje. Vendar ugotovitve zadnjih let namigujejo, da je trpel za kostno boleznijo, med drugim naj bi imel tudi kepasto nogo, njegova smrt pa naj bi bila posledica sopojavnosti kostne bolezni z malarijo. Odkritje grobnice pa ga je tako rekoč ustoličilo kot simbol starega Egipta.

Egiptovski minister za starine Kaled Enani je razstavo odprl ob 115. obletnici Egipčanskega muzeja in 60. obletnici ponovnega odprtja nemškega arheološkega instituta v Kairu, poroča Associated Press.

P. G., foto: EPA/AP