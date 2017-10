Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Joep van Lieshout je dejal, da ni želel iz ljudi izvabiti seksualne interpretacije. Foto: Reuters Obsceno? Pornografsko? Obscenost je marsikje, pornografija pa na žalost povsod, a gotovo ne v tem umetniškem delu. Bernard Blistene, direktor muzeja Pompidou Centre Kontroverzna skulptura iz jekla, lesa in pleksistekla sega kar 12 metrov visoko. Foto: Reuters Razumem, da so lahko nekateri šokirani, ker je res, da je povezava z bestialnostjo očitna, a gre za umetniško svobodo in mislim, da ne bi smeli cenzurirati umetniških del, tudi če komu niso všeč. Colombe Gaucherand, študent marketinga Sorodne novice Iščejo se dela kiparke Vlaste Zorko, imate kakšno doma? Zmuzljivi svet pariškega boema, Henrija de Toulousa-Lautreca Dodaj v

Skulptura z bestialnim motivom za muzej Louvre preveč kontroverzna

Klonili pod pritiskom negativnih kritik

18. oktober 2017 ob 13:07

Paris - MMC RTV SLO

Po plazu kritik na družbenih omrežjih so se v muzeju Louvre odločili umakniti kiparsko instalacijo Domestikator, ki prikazuje človeško figuro v spolnem aktu z živaljo.

Skulptura bi predvidoma v okviru sejma sodobne umetnosti morala stati v vrtovih Tuileries iz 13. stoletja, ki se nahajajo tik ob pariškem muzeju Louvre. A geometrijska skulptura, ki prikazuje rdečo človeško figuro, kako penetrira v žival na štirih nogah, je očitno preveč kontroverzna za kraj, kjer domuje francoska umetnost. Seksualno izzivalna skulptura bo tako na ogled na alternativni lokaciji, in sicer pred stavbo pariškega muzeja Pompidou Centre, je poročal The Guardian.

Umetniško instalacijo Domestikator (Udomačevalec), ki se dviga kar 12 metrov visoko in je narejena iz jekla, lesa ter pleksistekla, je ustvaril nizozemski umetnik Joep van Lieshout. "Najprej sem bil presenečen, potem pa seveda razočaran, ker muzej Louvre ne bodo prikazal umetniškega dela," je Van Lieshout odločitev muzeja komentiral za Reuters in dodal, da sploh ni nameraval iz ljudi izvabiti seksualne interpretacije.

"Razumem, da so lahko nekateri pretreseni, ker je res, da je povezava z bestialnostjo očitna, a gre za umetniško svobodo in mislim, da ne bi smeli cenzurirati umetniških del, tudi če komu niso všeč," je po ogledu Domestikatorja dejal študent marketinga Colombe Gaucherand.

Lokalni francoski mediji so poročali, da se je Louvre proti postavitvi skulpture odločil pod plazom negativnih kritik, ki so deževale z družbenih omrežij. "Obsceno? Pornografsko? Obscenost je marsikje, pornografija pa na žalost povsod, a gotovo ne v tem umetniškem delu," je dejal Bernard Blistene, direktor muzeja Pompidou, kjer so skulpturo postavili. "Umetniška instalacija je posrečena, saj gre za očitno povezavo med abstrakcijo in figurativnim slikarstvom, ki soobstajata v nizozemski umetnosti 20. stoletja. Duhovno da, obsceno pa ne," je dodal.

Omenjena instalacija je bila pred tem tri leta razstavljena v Bochumu v Nemčiji, kjer ni dvignila prahu in povzročila kakršnega koli zgražanja ali očitkov o neprimernosti. Van Lieshout vztraja, da njegova umetnina prikazuje udomačitev živali za poljedelstvo in industrijo ter poudarja etična vprašanja v zvezi s tem. "Mislim, da ni kaj preveč seksualno eksplicitna," je sklenil.

Nesprejemljiv napad na umetniško svobodo

Spomnimo, da pariški mednarodni sejem sodobne umetnosti ni prvič v središču artističnega seksškandala. Leta 2014 so namreč vandali na enem od pariških trgov napadli velikansko zeleno napihljivo skulpturo, ki je spominjala na velikansko seksualno igračko. Takrat je županja Pariza Anna Hidalgo dejala, da gre za nesprejemljiv napad na umetniško svobodo.

G. K.