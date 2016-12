Na ulicah velemest poostrena varnost pred silvestrsko nočjo

Na Manhattnu razporejenih 65 tovornjakov s peskom

30. december 2016 ob 20:54

Berlin/Pariz/New York - MMC RTV SLO/Reuters

Oblasti v večjih mestih po Evropi in tudi drugje po svetu so zaradi nevarnosti terorističnih napadov pred silvestrsko nočjo okrepile varnostne ukrepe.

Tako je v Berlinu, kjer je Tunizijec Anis Amri 19. decembra v napadu s tovornjakom ubil 12 ljudi, policija zaprla trg pred Brandenburškimi vrati, hkrati pa bo na silvestrovo na ulice poslala dodatnih 1.700 policistov. Nekateri izmed njih bodo nosili polavtomatske puške. "Vsak ukrep je namenjen temu, da se prepreči potencialni teroristični napad," pravi govorec berlinske policije Thomas Neuendorf.

Kamere v Kölnu

V Kölnu, kjer je bilo lani na stotine žensk spolno napadenih, nekatere med njimi pa so bile tudi oropane, so okrog glavne železniške postaje namestili kamere, ki bodo snemale dogajanje na trgu pred postajo.

Vojaki s strojnicami okrog Koloseja v Rimu

V Milanu, kjer so policisti ustrelili napadalca iz Berlina, so poostrili varnostne ukrepe okrog glavnega trga. V Rimu in Neaplju je tovornjakom prepovedan dostop do mestnega središča, medtem ko policisti in vojaki s strojnicami patruljirajo okrog Koloseja. V Bruslju, kjer so islamistični samomorilski napadalci marca ubili 16 ljudi, so se po premisleku vendarle odločili, da bodo imeli načrtovani ognjemet.

V Parizu 10.300 policistov in vojakov

V Parizu so lani novembra islamski skrajneži ubili 130 ljudi. Na silvestrsko noč, pa tudi dan prej, bo po mestu patruljiralo 10.300 policistov, vojakov in drugih pripadnikov varnostnih sil. Še posebej bodo pod drobnogledom največje turistične znamenitosti, kot so Eifflov stolp, Slavolok zmage, muzej Louvre in Elizejske poljane, kjer naj bi silvestrovalo približno 600.000 ljudi. Po celotni Francij bo na silvestrovo delalo več kot 90.000 policistov, med njimi tudi 7.000 vojakov. "Vseskozi moramo ostati budni!" opozarja francoski notranji minister Bruno Le Roux.

Tovornjaki s peskom v New Yorku

V New Yorku bo na Times Squaru silvestrovalo kar dva milijona ljudi. Ker sta terorista v Nici in Berlinu za napad uporabila tovornjak, so newyorške oblasti pri varnostnem načrtu upoštevale tudi to možnost. Zato so na strateške točke namestili 65 tovornjakov, naloženih s peskom, poleg tega pa razporedile še 100 manjših vozil, ki bodo preprečila potencialni napad s tovornjakom. Plovila obalne straže in policije bodo patruljirala okrog Manhattna. "Ljudje bodo varni. Imeli bomo eno najbolj varovanih prireditev v enem najvarnejših mest na svetu," pravi komisar newyorške policije James O'Neill.

A. V.