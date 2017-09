Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Župnija v Šentvidu pri Stični je bila prvič v pisnih virih omenjena davnega leta 1016. Foto: MMC RTV SLO

1.000 let župnije v Šentvidu pri Stični

Mašo je daroval kardinal Franc Rode

10. september 2017 ob 21:08

Šentvid pri Stični - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Le nekaj župnij po Sloveniji se lahko pohvali z več kot 1.000-letnim obstojem, ena takih je župnija v Šentvidu pri Stični. Davnega leta 1016 je bila župnija prvič omenjena v pisnih virih.

Ob tej priložnosti so izdali tudi obsežno znanstveno monografijo, ki opisuje bogato zgodovino kraja in župnije od zgodnjih srednjeveških dni do danes.

Obletnico pa so danes zaznamovali tudi z mašo v župnijski cerkvi sv. Vida, ki jo je daroval kardinal Franc Rode. Dejal je, da se ljudje dobro zavedajo, da ima tukaj Cerkev svojo najdaljšo zgodovinsko legitimnost in so zato tudi zelo globoko navezani nanjo in na krščanske vrednote. Te vrednote tvorijo zajeten del zgodovine in dediščine slovenskega naroda in kot take so po besedah kardinala Rodeta tudi porok za svetlo prihodnost.

Vabljeni k ogledu videoprispevka novinarja TV Slovenija Gorazda Hočevarja.

VIDEO 1000 let župnije Šentvid

B. R.