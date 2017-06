Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Fiesa je bila nekoč sinonim za sindikalni turizem. Nato so počitniške hiše in vile gradili razni direktorji. Danes je pritisk za pozidavo ob morju še večji (arhivska slika). Foto: Radio Koper Sorodne novice 200 podpisov za referendum proti pozidavi Fiese Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bodo po referendumu v Fiesi zdaj gradili manj ali več?

Zastavlja se vprašanje, kako naprej

6. junij 2017 ob 12:28

Piran - MMC RTV SLO

V piranski občini je bil referendum o pozidavi v Fiesi to že tretji referendum, na katerem so piranski občani zavrnili akte, ki jih je potrdil občinski svet. Skupna točka vseh treh referendumov v piranski občini je izrazito nizka volilna udeležba.

Leta 2009, ko so odločali o ureditvi cestnega prometa, ki je delno omejila promet za motorna vozila v Piranu, je na volišča prišlo dobrih 16 odstotkov volilnih upravičencev. Štiri leta pozneje je na referendumu o gradnji stanovanjske soseske Kampolin v Luciji glasovalo dobrih 14 odstotkov. Referenduma o občinskem načrtu za pozidavo Fiese se ni udeležilo niti 12 odstotkov upravičencev, tako da je odlok dejansko zavrnilo dobrih 1200 občanov.

Civilna iniciativa Piran nizko udeležbo pripisuje neugodnemu poletnemu času referenduma. Vendar pa druga dva referenduma nista bila izvedena v enakem letnem času, saj je bil prvi decembra, drugi marca. Župan Peter Bossman je v izjavi zapisal, da so vajeni porazno nizke udeležbe na referendumih, zato uspeh pobudnikov ne preseneča. Preseneča pa dejstvo, dodajmo, da se nobena od lokalnih političnih strank ni dejavno vključila v referendumsko kampanjo, da bi lahko odločno zagovarjala prostorski akt, ki ga je soglasno podprl občinski svet. Morda bi tako spodbudila celo več občanov k odločanju. Pobudniki referenduma so denimo svoja stališča o nesprejemljivosti načrtovane pozidave predstavljali po krajevnih skupnostih. In bili uspešni.

Zdaj se postavlja vprašanje, kako naprej. Po zavrnitvi Odloka namreč spet velja stari zazidalni načrt, ki omogoča pozidavo na večji površini. Ključ do te ima sicer občina, saj je lastnica večine parcel. Referendum seveda ni rešil vprašanja celovite ureditve degradiranega obmorskega prostora. Dobro pa bi bilo, da bi zdaj obe strani čim prej našli skupen imenovalec na temo zelene Fiese. Ohranjanje današnjega stanja ali zgolj delno prostorsko urejanje za Fieso nikakor ni dobra rešitev.

Lea Širok, Radio Koper